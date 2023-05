I tuoi giochi preferiti sempre a portata di mano, con la retro console MIYOO Mini Plus

A tutto gaming con la retro console MIYOO Mini Plus, un dispositivo dal look “ispirato” e un formato ultra-compatto che permette di portare in giro una miriade di giochi direttamente in tasca: risparmia con la nuova offerta con codice sconto di Geekbuying e metti le mani sul passatempo definitivo!

Codice sconto MIYOO Mini Plus: la retro console economica, per giocare sempre e ovunque

MIYOO Mini Plus è una console portatile dedicata agli utenti nostalgici, agli appassionati di retro gaming e ai neofiti, una soluzione adatta a tutti. Equipaggiato con un display IPS da 3,5″ con risoluzione 680 x 640 pixel ed alimentato da una batteria da 3.000 mAh, il dispositivo offre ore e ore di gioco in formato ultra-compatto.

Il design si ispira allo storico Game Boy, è presente un chipset quad-core con ARM Cortex-A7, un ingresso HDMI, 64 GB di storage (con micro SD). Per quanto riguarda le piattaforme supportate troviamo PS1, NeoGeo, GBA, GBC, SNES, FC, MD e tante altre ancora.

La retro console MIYOO Mini Plus scende ad un prezzo super con un nuovo codice sconto targato Geekbuying; inoltre è presente anche la spedizione gratis, per un risparmio aggiuntivo!

