Headwolf WPad 2 torna in sconto: ora a meno di 150€ con spedizione dall’Europa!

Elegante, leggero e dotato di buone specifiche, il nuovo tablet Android Headwolf WPad 2 è entrato a gamba tesa nel settore dei modelli low budget: impossibile non aspettarsi una ghiotta offerta con codice sconto, per un risparmio super (e spedizione rapida dall'Europa)!

Dopo un timido inizio, il brand cinese Headwolf sta prendendo piede sempre di più grazie al rapporto qualità/prezzo inviabile. Il modello è dotato di un corpo in alluminio del peso di 450 grammi, spesso 7,3 mm e caratterizzato dalla presenza di un ampio schermo Full HD (1920 x 1200 pixel) da 10,1″ con certificazione TUV.

Headwolf WPad 2 è mosso dal processore Unisoc T616, con 8 GB di RAM (espandibili tramite Virtual RAM) e 128 GB di storage UFS 2.2. Il tutto è alimentato da una batteria da 6.600 mAh con ricarica da 20W. Lato software troviamo Android 12 mentre il resto delle caratteristiche comprende Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0, supporto Dual SIM 4G LTE, una fotocamera da 16 MP, speaker stereo, un ingresso mini-jack e il GPS.

Se siete curiosi di saperne di più su questa gamma di tablet, date un'occhiata anche alla nostra recensione del precedente WPad 1.

Il tablet Headwolf WPad 2, con supporto 4G LTE e WiFi, torna in offerta su Banggood con un nuovo codice sconto dedicato: il prezzo scende a soli 148,9€ ed è presente anche la spedizione direttamente dall'Europa (gratis).

