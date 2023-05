Doogee T20 è il tablet con display 2K, 8/256 GB e 4G a meno di 200€

Su Banggood arriva una novità per gli utenti in cerca di un tablet completo, con connettività LTE ed un prezzo interessante. Doogee T20 è l'ultima soluzione premium della compagnia cinese, ora disponibile con codice sconto e spedizione dall'Europa grazie ad uno degli store più affidabili sulla piazza!

Codice sconto Doogee T20: risparmia sul tablet Android tutto potenza e stile

Il nuovo Doogee T20 è un tablet Android perfetto da portare in giro: se state pensando ad un modello per guardare le vostre serie TV in vacanza (che sia in spiaggia o in montagna), allora avete trovato il terminale adatto. Dotato di un ampio schermo da 10,4″ 2K+ (2000 x 1200 pixel), il dispositivo permette di godere al meglio dei contenuti multimediali (anche grazie al supporto Widevine L1).

La connettività 4G offre una certezza in più e lo rende ancora più adatto alla portabilità. Il tablet T20 è dotato di un chipset Unisoc T616, 8 GB di RAM, 256 GB di storage, GPS per la navigazione satellitare, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth e Android 12 lato software. Il tutto è alimentato da una batteria da 8.300 mAh; infine è presente una fotocamera da 16 MP ed un modulo selfie da 8 MP.

Il tablet Doogee T20 debutta su Banggood per la prima volta con un doppio sconto, un codice dedicato ed il coupon -10$, e la spedizione gratis direttamente dai magazzini europei dello store.

N.B. – per ottenere il prezzo di 182,9€ è necessario utilizzare il codice in basso ma anche riscattare il coupon -10$ tramite questo link.

