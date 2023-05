Proscenic DustZero S3 è l’aspirapolvere che ha una dock di svuotamento con sterilizzatore UV

Il nuovo aspirapolvere senza fili Proscenic DustZero S3 è una delle ultime soluzioni del brand cinese (subito in offerta con codice sconto) e risolve un problema fastidiosissimo per tutti gli utenti che utilizzano un Vacuum cleaner. Infatti svuotare il recipiente della polvere spesso rimette in circolo povere e germi, per non parlare della scomodità dell'operazione.

Proscenic DustZero S3 porta la massima igiene grazie alla sua pratica dock di svuotamento

DustZero S3 risolve il problema con una pratica dock di svuotamento ma fa anche un passo avanti. La base di ricarica svuota automaticamente l'aspirapolvere e tutto lo sporco finisce in un sacchetto capiente, da ben 3L; la dock è dotata anche della funzione di sterilizzazione tramite UV. La base andrà svuotata ogni 30 giorni e nel frattempo le luci UV eliminano i germi presenti intorno al sacchetto, per la massima igiene e per prevenire i cattivi odori.

Il resto delle caratteristiche comprende un motore brushless da 450W, una potenza d'aspirazione di 30.000 PA, fino a 60 minuti di autonomia, la tecnologica VBoost (che regola automaticamente, aumentando quando rileva un tappeto), uno schermo LED touch ed una comoda luce LED sulla spazzola.

L'aspirapolvere senza fili Proscenic DustZero S3 debutta sullo store Geekbuying con un codice sconto dedicato e spedizione gratis direttamente dall'Europa.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

