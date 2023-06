AirPods in colori diversi? Apple ci ha pensato, ma qualcosa è andato storto

Una delle lamentale principali dei fan Apple che utilizzano le AirPods è quella di non poterle avere in colori diversi, ma la compagnia statunitense ad un certo punto ha pensato di abbinare le colorazioni delle cuffie a quelle dell'iPhone. Il progetto purtroppo è naufragato, ma oggi possiamo ammirare quello che è il prototipo delle AirPods in Rose Gold.

Le AirPods che si sarebbero potute abbinare al colore degli iPhone

I prototipi mostrati dall'insider Kosutami risalgono al 2016, quando Apple progettava l'uscita di iPhone 7. Secondo le indiscrezioni riportate dall'insider, la compagnia statunitense aveva intenzione di lanciare le AirPods nei colori abbinati agli iPhone e addirittura in una inedita colorazione viola (che è stata cancellata anche per iPhone 7). Il progetto è stato cancellato soltanto in procinto del lancio, per motivi che purtroppo non si conoscono.

I colori sarebbero dovuti essere Rosa, Viola, Nero, “Biondo” (probabilmente Oro), e ovviamente Product RED, consentendo una maggiore personalizzazione e all'abbinamento ai colori dell'iPhone 7. Stesso discorso è stato fatto per il MagSafe, anch'esso progettato per essere in più colori e arrivato sul mercato solo nel classico Bianco.

Non sappiamo se Apple tornerà mai su sui passi, ma sarebbe sicuramente carino avere a disposizione delle AirPods che possano effettivamente corrispondere ai colori (sempre molto belli) degli smartphone, magari anche quelli di iPhone 15.

