Xiaomi Sound Move è ufficiale: nuovo speaker in collaborazione con Harman Kardon

In occasione dell'evento di lancio di Xiaomi 13 Ultra, la compagnia cinese ha approfittato del palcoscenico per presentare anche nuovi accessori che accompagneranno lo smartphone flagship dell'azienda. Xiaomi Sound Move nasce dalla collaborazione con Harman Kardon, per garantire a tutti una musica di qualità superiore.

Un nuovo speaker Xiaomi per avere la miglior musica sempre con sé

Xiaomi Sound Move offre un design tubolare squadrato, con telaio in alluminio anodizzato resistente ad acqua e polvere grazie alle certificazione IP66. Le quattro unità sonore di cui è dotato il dispositivo sono state disegnate in collaborazione con Harman Kardon, così come il sensore di gravità e l'adattamento automatico ai canali audio.

Questo speaker offre una qualità sonora premium con un suono che può raggiungere un massimo di 90 dB. Per quanto riguarda invece la connettività, il nuovo Sound Move è dotato di interfaccia USB-C per la ricarica rapida fino a 22W e l'interazione con altri dispositivi, oltre alle connessioni AirPlay 2 e Bluetooth 5.3. L'autonomia dichiarata da Xiaomi è di 21 ore di riproduzione wireless e 5 giorni e mezzo di standby.

Xiaomi Sound Move è disponibile da oggi in Cina al prezzo di circa 93€ (699 yuan), attraverso il sito ufficiale e gli store presenti nel territorio. Non è esclusa una commercializzazione internazionale del prodotto, ma al momento non si abbiamo dettagli per una eventuale versione Global.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il