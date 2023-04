Xiaomi Mijia Pulse Water Gun è il gadget perfetto per l’estate

L'estate si avvicina e Xiaomi ha pensato bene di deliziare i suoi fan con un nuovo gadget che renderà più divertente la stagione più calda dell'anno. Chi è cresciuto negli anni 90 ricorderà sicuramente il Super Liquidator, il fucile ad acqua con cui i bambini si divertivano a spruzzarsi: con Mijia Pulse Water Gun, Xiaomi ripropone questo gadget in chiave moderna.

Xiaomi porta il divertimento in spiaggia: Mijia Pulse Water Gun è il nuovo “Super Liquidator”

Xiaomi Mijia Pulse Water Gun è un blaster ad acqua con design moderno, molto simile alle armi che tutti noi abbiamo potuto apprezzare nella saga videoludica di Halo. In soli 15 secondi, il dispositivo è in grado di ricaricare interamente il serbatoio e sparare fino a 25 schizzi d'acqua ad una distanza compresa tra 7 e 9 metri.

Questa Water Gun è dotata di un display LCD che mostra la modalità di fuoco attiva (è possibile scegliere tra: fuoco continuato, colpo singolo e colpo caricato) e la quantità d'acqua residua, accompagnato da giochi di luce a LED posizionati lungo tutta la canna da fuoco. Il dispositivo è dotato di una batteria a litio da 1800 mAh con supporto per la ricarica da 10W tramite connessione con USB-C.

Xiaomi Mijia Pulse Water Gun è attualmente disponibile in crowdfunding su Xiaomi Youpin con un prezzo di partenza di circa 95€ (649 yuan). Difficile dire se il prodotto arriverà sui mercati internazionali, ma visto la grande popolarità di questo tipo di dispositivi in Europa, è una possibilità da non escludere.

