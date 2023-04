Xiaomi Band 8 vs Band 7 Pro vs Band 7 vs Band 6 NFC: quale scegliere?

Quello che vi proponiamo oggi è semplicemente uno scontro tra piccoli titani, in occasione del lancio della nuova Band 8 (presentata insieme al nuovo Xiaomi 13 Ultra). Xiaomi Band 8 vs Band 7 Pro vs Band 7 vs Band 6 NFC: quattro smartband della stessa serie ed un approfondimento per scoprire quale fitness tracker è più adatto alle vostre esigenze, quali sono le differenze (in termini di specifiche, caratteristiche e prezzo) e quale scegliere per restare più che soddisfatti!

Xiaomi Band 8 vs Band 7 Pro vs Band 7 vs Band 6 NFC: quali sono le differenze e quale scegliere

Design, display e stile

Xiaomi Band 8

Il punto di partenza del nostro confronto è il design: uno scontro di look tra Xiaomi Band 8 vs Band 7 Pro vs Band 7 vs Band 6/6 NFC. L'ultima incarnazione del fitness tracker Xiaomi è il modello 8, un dispositivo che ripropone lo stile a capsula dopo lo stravolgimento della carte in tavola proposto da Band 7 Pro.

Il nuovo modello torna a proporre lo stile vincente che ha caratterizzato da sempre la band di Xiaomi, in attesa in una eventuale versione Pro che possa riportare in auge lo stile e il design di Band 7 Pro che si è avvicinato pericolosamente a quello di uno smartwatch. Anche la nuova Band 8 si avvale dell'Always-On Display e del sensore per la luminosità automatica, mentre torna a mancare il GPS integrato (come anche per le precedenti versioni 7 e 6 standard) che ha caratterizzato il modello Pro.

Band 7 Pro

Anche Band 7 fa sfoggio dello stile classico a capsula, anche se le dimensioni del pannello aumentano rispetto alla generazione precedente. Anche in questo caso troviamo l'Always-On Display (assente sui modelli precedenti) e lo schermo maggiorato permette di visualizzare più dettagli. La versione italiana manca dell'NFC mentre in Cina sono state lanciate due varianti (con e senza), proprio come accaduto di recente con Band 8.

Band 8 Band 7 Pro Band 7 Pro Band 7 Band 7 Band 6 / 6 NFC

Per quanto riguarda Xiaomi Band 6 NFC abbiamo un display più grande rispetto al capitolo precedente, il supporto ai pagamenti contactless e la presenza di Alexa. Sia questo che il modello 7 e 8 adottano lo stesso stile, ma la versione più recente ospita uno schermo maggiorato e diverse migliorie.

Specifiche a confronto: Xiaomi Band 8 vs Band 7 vs Band 7 Pro vs Band 6 NFC

Per chi ama avere tutti i dettagli sott'occhio, eccovi un pratico schema che riepiloga tutte le specifiche e le principali caratteristiche delle ultime Band di Xiaomi!

Xiaomi Band 8 Xiaomi Band 7 Pro Xiaomi Band 7 Xiaomi Band 6 NFC Display Unità touch AMOLED da 1.62″ 490 x 192 pixel, 326 PPI



Always-On Display Unità touch AMOLED da 1.64″ 456 x 280 pixel, 326 PPI



Always-On Display Unità touch AMOLED da 1.62″ 490 x 192 pixel, 326 PPI



Always-On Display Unità touch AMOLED da 1.56″ 486 x 152 pixel, 326 PPI Dimensioni 10.99 mm di spessore, 27 grammi di peso 11 mm di spessore, 20.5 grammi di peso 12.25 mm di spessore, 13.5 grammi di peso 12.7 mm di spessore, 12.8 grammi di peso Sensori Accelerometro, giroscopio, luce ambientale, sensore di luminosità, sensore ottico PPG (attività cardiaca, SpO2, sonno, stress) Accelerometro, giroscopio, luce ambientale, sensore ottico PPG (attività cardiaca, SpO2, sonno, stress) Accelerometro, giroscopio, luce ambientale, sensore ottico PPG (attività cardiaca, SpO2, sonno, stress) Accelerometro, giroscopio, sensore ottico PPG (attività cardiaca, SpO2, sonno, stress) Connettività Bluetooth 5.2 Bluetooth 5.2 Bluetooth 5.2 Bluetooth 5.0 GPS Non presente Presente (GPS, Glonass, Galileo, QZSS) Non presente Non presente NFC Opzionale (disponibile sia con che senza NFC) Presente Opzionale (disponibile sia con che senza NFC, la versione Global ne è sprovvista, almeno per ora) Opzionale (disponibile sia con che senza NFC) Assistente vocale Presente (XiaoAI, tramite microfono integrato) Presente (XiaoAI, tramite microfono integrato) Presente (XiaoAI) versione Cina, non presente in versione Global Presente (Alexa, tramite microfono integrato), solo versione NFC Batteria 190 mAh 235 mAh 180 mAh 125 mAh Autonomia 16 giorni di uso standard, 6 giorni di uso con Always-On Display 12 giorni di uso standard, 6 giorni di uso intenso 14 giorni di uso standard 12 giorni di uso standard Memoria (storage) Non presente Non presente Non presente Non presente Cinturino TPU, Sostituibile, aggancio proprietario TPU, Sostituibile, aggancio proprietario TPU, Sostituibile, aggancio proprietario TPU, Sostituibile, aggancio proprietario Impermeabilità 5 ATM 5 ATM 5 ATM 5 ATM Modalità sportive Oltre 150 sport Oltre 117 sport Oltre 110 sport Oltre 30 sport Tracker ciclo femminile Presente Presente Presente Presente

Le nostre recensioni

Oltre ad un confronto tra specifiche e design, anche una recensione può essere utile come aiuto per scegliere la smartband che fa al caso vostro tra Xiaomi Band 7 Pro, Band 7 standard e Band 6 NFC. Eccovi quelle realizzate da noi di GizChina.it.

XIAOMI BAND 6 NFC – RECENSIONE

XIAOMI BAND 7 – RECENSIONE

Come pagare con la Xiaomi Band 6 NFC anche con le banche non supportate – APPROFONDIMENTO

Prezzo a confronto: quale scegliere tra Xiaomi Band 8, Band 7, Band 7 Pro, Band 6 NFC e Band 6 standard?

Avete valutato tutti i pro e i contro di ogni singola band e ora è arrivato il momento di fare i conti con il portafoglio? In questa sezione mettiamo a confronto il prezzo di vendita di Xiaomi Band 8 vs Band 7 vs Band 7 Pro vs Band 6 vs Band 6 NFC. Di seguito trovate i vari prezzi di listino.

Band 8 (Cina) – circa 31€ (239 yuan)

(239 yuan) Band 7 Pro (Italia) – 99€

Band 7 (Italia) – 59.99€

Band 6 (Italia) – 44.99€

Band 6 NFC (Italia) – 54.99€

Vi segnaliamo direttamente quelle che al momento sono le migliori occasioni, sia da Amazon che da alcuni store cinesi. In questo modo potrete fare la vostra scelta basandovi sullo street price di ogni modello.

Xiaomi Band 7 NFC (China) scende a 52.95€ con il coupon GIZIT (spedizione dalla CINA 11.6€) – LINK ALL'ACQUISTO

Se preferite il massimo risparmio, allora eccovi un prezzo super per la Band 6 in versione NFC, con spedizione direttamente dall'Europa. Questa è seguita poi dalla Band 6 standard, disponibile in sconto su Amazon insieme a Band 7 e 7 Pro (ovviamente con spedizione Prime).

Se invece volete acquistare la nuovissima Band 8, vi proponiamo due link di acquisto tramite AliExpress e GizTop che vi permetteranno di essere tra i primi a possedere il nuovo wearable di Xiaomi.

Se non visualizzare correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram GizDeals, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il