Xiaomi 13T Pro e Redmi K60 Ultra certificati: nuovi top di gamma in arrivo

Mentre i riflettori sono tutti puntati sul prossimo flagship Xiaomi 13 Ultra, iniziano a farsi strada anche un altro modello della serie. Stiamo parlando di Xiaomi 13T Pro, versione caratterizzata da varie migliorie (non ancora specificate) e un chipset Dimensity: ecco i primi indizi sull'esistenza del terminale e quando dovrebbe arrivare.

Xiaomi 13T Pro / Redmi K60 Ultra nella prima certificazione: ecco cosa aspettarsi

I nuovi modelli della serie T sono attualmente in fase di sviluppo, come riporgano i colleghi di Xiaomiui. Il team ha individuato ben due smartphone nel database dell'ente certificativo IMEI: si tratterebbe di Xiaomi 13T Pro e del suo gemello cinese Redmi K60 Ultra.

Il primo è stato scovato con la sigla 23078PND5G mentre per il fratello targato Redmi il numero di modello sarebbe invece 23078RKD5C. Non vi sono certezze al riguardano, ma le cifre 2307 potrebbero indiare il periodo d'uscita, ovvero il mese di luglio 2023.

Mettendo mano al codice della MIUI, sono stati avvistati anche i possibili nomi in codice, ossia corot_pre e corot_pre_global, in riferimento al modello cinese e alla variante internazionale. I precedenti Xiaomi 12T Pro e Redmi K50 Ultra sono in realtà lo stesso dispositivo, per due mercati differenti; quasi sicuramente anche quest'anno assisteremo ad debutto di Redmi K60 Ultra, in arrivo Global come Xiaomi 13T Pro.

A proposito del modello Redmi, si vocifera che troveremo a bordo l'inedito Dimensity 9200+ oppure il 9200 classico.

