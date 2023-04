WhatsApp è più sicuro grazie a queste nuove funzioni

WhatsApp dimostra di essere particolarmente attenta alla sicurezza degli utenti introducendo nuove funzioni che permetteranno di salvaguardare in modo più efficace l'integrità del proprio account. Nei prossimi mesi, come annunciato in un blog post ufficiale, WhatsApp si arricchirà di tre nuove misure di sicurezza che permetteranno di tenere sempre al sicuro i propri messaggi.

Maggiore protezione dell'account WhatsApp con i codici di sicurezza automatici

La maggior parte delle nuove funzioni saranno attivate senza che l'utente debba far niente, infatti il lavoro di sicurezza sarà svolto dietro le quinte e verrà integrato nell'applicazione in modo quasi invisibile, consentendo all'utente di avere maggior sicurezza sia per quanto riguarda l'account che le chat.

Le prima nuova funzione riguarda la protezione e il trasferimento dell'account da un dispositivo all'altro: da ora in avanti prima di trasferire il proprio account su un nuovo dispositivo sarà richiesta l'autorizzazione sul precedente, come ulteriore autenticazione dell'utente.

WhatsApp, inoltre, farà una continua verifica del dispositivo con alcuni controlli che consentono di autenticare l'account senza che sia necessario alcun intervento da parte dell'utente, fornendo maggiore protezione nel caso in cui il dispositivo sia stato compromesso da un malware.

I codici di sicurezza automatici permetteranno di autenticare e verificare l'identità delle persone con cui stiamo chattando. L'utente potrà accedere alla tab Crittografia per verificare che la conversazione personale sia effettivamente protetta.

Tutte le funzioni saranno attive nei prossimi mesi, garantendo un livello di sicurezza superiore per tutti gli utenti della nota app di messaggistica istantanea di Meta. In futuro arriverà anche la possibili di utilizzare WhatsApp su più dispositivi grazie alla modalità Companion.

