WhatsApp per Android più simile ad iOS: le prime immagini del redesign

Sembra che WhatsApp sia intenzionata ad unificare l'esperienza d'uso con un redesign dell'interfaccia grafica della versione Android che potrebbe somigliare molto di più alla controparte su iOS. Attualmente la differenza nelle UI delle due applicazioni risiede soprattutto nella barra di navigazione inferiore, ma presto la situazione potrebbe cambiare.

Su WhatsApp per Android sta per arrivare la barra di navigazione

Nell'ultima versione beta di WhatsApp, gli sviluppatori di Meta hanno introdotto anche nell'app per Android la barra di navigazione inferiore che faciliterà la navigazione tra la varie sezione dell'applicazione per messaggistica istantanea più famosa in Europa. Questo cambiamento è sicuramente uno dei più richiesti dalla community che negli ultimi anni chiedeva consistenza tra le due versioni.

Nell'app per Android, la barra di navigazione di WhatsApp sarà composta dalle icone per la Chat, le Community, gli aggiornamenti di Stato e le chiamate. Attualmente, in questa fase beta, non sembra essere personalizzabile ma la situazione potrebbe cambiare una volta lanciata in versione stabile.

Molto presto, inoltre, WhatsApp introdurrà la possibilità di bloccare e nascondere chat individuali proteggendole con un PIN o con un metodo di sblocco con dati biometrici.

