vivo X Flip svelato dalle foto: come sarà il primo flip phone

Aggiornamento 03/04: appaiono in rete le prime foto dal vivo di vivo X Flip, le trovate all'interno dell'articolo.

Dopo aver scoperto come sarà il prossimo pieghevole di punta X Fold 2, vivo si sta preparando anche al lancio di vivo X Flip, il suo primo pieghevole nel format del flip phone. Così come OPPO e apparentemente anche OnePlus, anche la compagnia cinese vuole fare concorrenza a Samsung Galaxy Z Flip, come rivelano le prime immagini trapelate.

Un nuovo leak svela i primi dettagli sul design di vivo X Flip

Digital Chat Station, noto insider attivo sulla piattaforma social Weibo, ha condiviso online una foto dal vivo di vivo X Flip, apparentemente scattata durante lo shooting di una campagna promozionale. Il pieghevole avrà quindi un blocco fotocamera circolare, composto da tre differenti sensori ed un triplo flash LED, accompagnati dal logo Carl ZEISS a siglarne la partnership fotografica. Sotto il modulo fotocamera troviamo poi il display esterno dal form factor orizzontale, mentre sul lato destro potrebbe avere la presenza dei tasti volume e spegnimento.

Secondo un leak emerso in rete, inoltre, lo schermo posteriore avrà una larghezza di 682 pixel, mentre il display pieghevole principale avrà una larghezza di 1.080 pixel pertanto Full HD+. Attualmente non abbiamo molti dettagli sulle possibili specifiche tecniche, se non l'indiscrezione che il chipset in dotazione potrebbe essere lo Snapdragon 8 Plus Gen 1. Per quanto riguarda la data di lancio, la Cina potrebbe vedere l'arrivo di questo nuovo smartphone nei primi mesi del 2023 e solo in seguito arrivare, eventualmente, sui mercati internazionali.

