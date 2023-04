vivo V29 Pro è nell’aria: c’è davvero così tanta fretta di un nuovo modello?

Di recente la casa asiatica ha lanciato la gamma V25, composta da un trittico di smartphone eleganti, dotati di buone specifiche e caratterizzati da un'occhio di riguardo verso i selfie. A quanto pare è già tempo di pensare a vivo V29 Pro, la futura aggiunta alla serie: un leak svela fin da ora cosa possiamo aspettarci dalle specifiche del prossimo dispositivo.

vivo V29 Pro: spuntano i primi dettagli sulle specifiche tecniche

Parlare di vivo V29 Pro sembra alquanto prematuro: in fondo la famiglia V27 è stata lanciata da pochissimo (l'evento di lancio si è tenuto a marzo) e al momento non c'è l'esigenza di pensare al futuro. Inoltre, osservando le specifiche del successore Pro, sembra che non ci saranno grandi novità in termini di specifiche.

Probabilmente vivo V29 Pro (numero di modello V2251) e il resto della famiglia avranno un look rinnovato, ma per ora non ci sono immagini. Parlando dei dettagli tecnici, un leak riferisce di un dispositivo dotato di un pannello AMOLED da 6,7″ con bordi curvi, un lettore d'impronte sotto lo schermo e tre opzioni di colore (compresa una versione con cover elettrocromatica, ossia in grado di cambiare colore sotto la luce del sole).

Il cuore del terminale sarebbe un chipset 5G della serie Dimensity 8000 (probabilmente una soluzione inedita rispetto all'8200 visto a bordo di V27 Pro), accompagnato da 12/256 GB di memorie e alimentato da una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 66W. Lato software non dovrebbe mancare Android 13 mentre per il comparto fotografico ci sarebbe un sensore principale da 64 MP con OIS ed una selfie camera da 50 MP.

Facendo il punto della situazione, le uniche novità starebbero nel chipset (ma sembra della stessa gamma), nella fotocamera e nella batteria (in entrambi i casi con leggeri miglioramenti). Al momento mancano dettagli sull'uscita: probabilmente il debutto avverrà nel corso della seconda metà dell'anno.

