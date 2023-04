Samsung Galaxy A24 sempre più vicino tra immagini, specifiche e prezzo

Il colosso tech asiatico arricchirà la sua gamma A con un nuovo modello di fascia media e in questo approfondimento facciamo il punto della situazione su tutto quello che è trapelato finora sul prossimo Samsung Galaxy A24 tra specifiche tecniche, caratteristiche, prezzo ed uscita sul mercato.

Aggiornamento 06/04: Samsung Galaxy A24 torna sotto i riflettori con un corposo leak su design, specifiche e possibile prezzo. Trovate tutte le novità direttamente all'interno dell'articolo.

Samsung Galaxy A24: tutto quello che sappiamo finora

Design e display

In termini di design Samsung Galaxy A24 arriva con uno stile elegante: il retro è caratterizzato da un trittico di sensori con il flash LED, ma rispetto al precedente Galaxy A23 tutto il modulo è a filo con la scocca. Il look è simile a quello del resto della serie A 2023, palesemente ispirato alla serie premium S23. Frontalmente, invece, abbiamo il medesimo stile del predecessore con un ampio schermo interrotto nella parte superiore da un notch a goccia.

Per quanto riguarda le colorazioni disponili, pare che ne troveremo ben quattro (nero, rosso scuro, argento e verde chiaro). Le dimensioni sarebbero di 162,1 x 77,6 x 8,3 mm per un peso di 195 grammi mentre il frame perimetrale e il retro dovrebbero essere entrambi in plastica. Il lettore d'impronte digitali è integrato nel tasto di accensione, posizionato lateralmente.

Rispetto al predecessore lo smartphone dovrebbe fare un grande passo in avanti sul fronte del display. Pare che il dispositivo avrà dalla sua uno schermo Super AMOLED da 6,5″ con risoluzione Full HD+ (2408 x 1080 pixel) ed una frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Sicuramente un bel cambiamento rispetto al pannello LCD del precedente Galaxy A23.

Specifiche tecniche

Passando alle specifiche tecniche di Samsung Galaxy A24, qualcosa fa un po' storcere il naso. Lo smartphone dovrebbe essere alimentato da un chipset Helio G99 di Mediatek.

Si tratta di un processore con produzione a 6 nm, ma dotato solamente di modem 4G: il nuovo A24, quindi, potrebbe arrivare anch'esso in due differenti versioni, con quella dedicata al 5G ancora da svelare. Lato memorie dovremmo avere almeno 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione; presente all'appello uno slot micro SD per espandere lo storage.

Dovremmo ritrovare una capiente batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 15W. Infine, il pacchetto comprenderebbe il Wi-Fi Dual Band, Bluetooth, NFC, GPS ed un ingresso mini-jack da 3,5 mm per le cuffie.

Lato software non mancherà Android 13, sotto forma di One UI 5 (l'ultima versione dell'interfaccia proprietaria di Samsung).

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il nuovo mid-range dovrebbe presentare una tripla fotocamera con un sensore principale da 50 MP con supporto OIS, una lente ultra-grandangolare da 5 MP e un'unità macro da 2 MP. Frontalmente dovremmo avere invece una selfie camera da 13 MP.

Samsung Galaxy A24 – Disponibilità e prezzo

La data di presentazione del nuovo Samsung Galaxy A24 non è stata ancora svelata, ma secondo le ultime indiscrezioni il dispositivo dovrebbe essere lanciato a livello globale entro fine aprile.

Passando al possibile prezzo di Samsung Galaxy A24 4G, i leak parlando di circa 190$ (una cifra tutto sommato in linea con quella del precedente Galaxy A23 4G). Infine, sembra che il terminale potrebbe essere l'ultimo membro della serie A2x: si vocifera di un possibile taglio della gamma nel 2024.

