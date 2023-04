OnePlus Nord CE 3 Lite riceve il primo aggiornamento: ecco le novità

Lanciato da poco a livello Global e in Italia, il nuovo OnePlus Nord CE 3 Lite sta ricevendo in queste ore il suo primo aggiornamento software della OxygenOS 13.1, che porta il firmware a bordo alle versione CPH2465_13.1.0.520. Andiamo a vedere tutte le novità e le migliorie implementate dalla casa cinese.

OnePlus Nord CE 3 Lite: tutte le novità dell'aggiornamento CPH2465_13.1.0.520

Il nuovo arrivato sta ricevendo il primo aggiornamento disponibile sia in India che in Europa (e più in generale a livello Global). L'update di OnePlus Nord CE 3 Lite arriva con un peso di circa 300 MB mentre nel nostro caso la OxygenOS 13.1 passa alla versione CPH2465_13.1.0.520. Tra le novità segnaliamo la presenza delle patch di sicurezza del mese di aprile, varie migliorie ed ottimizzazioni anche per quanto riguarda la fotocamera.

Di seguito trovate il changelog completo.

Sistema Integrate le patch di sicurezza Android di aprile 2023 per migliorare la sicurezza del sistema Migliorata l'esperienza utente dello sblocco delle impronte digitali Migliorata la stabilità del sistema



Comunicazione Migliorata la stabilità e la compatibilità delle connessioni di rete



Fotocamera Migliorate le prestazioni della fotocamera per una migliore esperienza utente



OnePlus Nord CE 3 Lite è l'ultimo mid-range 5G della serie. Si tratta di un terminale dal look giovanile, dotato di uno schermo da 6,72″ con refresh rate a 120 Hz, mosso dallo Snapdragon 695 ed alimentato da una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 67W. Il comparto fotografico, si basa su un sensore da 108 MP; frontalmente abbiamo una selfie camera da 16 MP.

L'aggiornamento è attualmente in fase di roll out e sarà disponibile per tutti nel corso delle prossime ore. Troverete il firmware in questo articolo non appena sarà disponibile al download.

