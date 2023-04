Appassionati di OnePlus e Genshin Impact? Nuova versione speciale in arrivo!

A inizio anno la compagnia cinese ha lanciato il secondo capitolo della serie Ace, arrivato anche in versione Global con il nome di OnePlus 10R. E ora il dispositivo torna ancora una volta sotto i riflettori: i fan richiedono a gran voce l'uscita di OnePlus Ace 2 Genshin Impact Edition e la risposta dell'azienda non ha tardato ad arrivare.

OnePlus Ace 2 Genshin Impact Edition è in arrivo: cosa sappiamo finora

Durante l'evento di lancio in patria, la compagnia aveva già anticipato che nei mesi successivi sarebbe arrivata una versione speciale dedicate all'action GDR asiatico. Nelle scorse ore Li Jie, il presidente di OnePlus China ha rivelato che OnePlus Ace 2 Genshin Impact Edition debutterà presto: il debutto sarebbe atteso proprio nel corso del mese di aprile.

Il design non è stato ancora svelato, ma sappiamo che il tema del dispositivo sarà il personaggio Xiangling, personaggio a 4 Stelle e di elemento Pyro. Ovviamente è impossibile non aspettarsi una confezione speciale, arricchita da vari gadget (come una cover protettiva ad hoc ed altri accessori) e personalizzazioni software.

Questa non è la prima volta che la gamma introduce una Special Edition dedicata a Genshin Impact: anche in precedente OnePlus Ace Pro (10T) ha fatto capolino in un'edizione dedicata al celebre gioco di ruolo mobile (la trovate disponibile all'acquisto anche per noi occidentali).

Non appena ne sapremo di più riguardo all'uscita di OnePlus Ace 2 in versione Genshin Impact aggiorneremo questo articolo con tutti i dettagli. Nel frattempo, eccovi il nostro approfondimento dedicato al dispositivo.

