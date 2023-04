Nokia e Android 13: quali modelli si stanno aggiornando

Nonostante i pochi modelli in circolazione e il software piuttosto snello, Nokia non si sta rivelando particolarmente rapida nel rilasciare l'aggiornamento ad Android 13. Samsung ha già aggiornato gran parte del suo catalogo, sia top di gamma che modelli economici, OPPO e OnePlus hanno iniziato a fare lo stesso e Xiaomi, Realme e vivo si stanno apprestando a fare lo stesso. Ma alla fine, anche Nokia ha iniziato a rilasciare l'aggiornamento sui vari modelli che compongono la sua roadmap: ecco quali.

Ultimo aggiornamento: 25 aprile

Ecco quali modelli di smartphone Nokia si aggiorneranno ad Android 13

Ecco quali sono le novità dell'aggiornamento (il changelog potrebbe variare a seconda del modello):

Icone delle app tematizzate * – Personalizza il telefono con il tuo stile. Imposta più app, non solo le app Google, dalla forma in modo che corrisponda al tono e ai colori dello sfondo del telefono.

* – Personalizza il telefono con il tuo stile. Imposta più app, non solo le app Google, dalla forma in modo che corrisponda al tono e ai colori dello sfondo del telefono. Photo Picker * – Invece di condividere l'intera libreria multimediale con le applicazioni, puoi selezionare solo le foto e i video a cui hai bisogno di accedere.

– Invece di condividere l'intera libreria multimediale con le applicazioni, puoi selezionare solo le foto e i video a cui hai bisogno di accedere. Autorizzazioni di notifica* – Ora, le app che scarichi hanno bisogno della tua autorizzazione per inviare notifiche. Questo aiuta a proteggere dalla gestione proattiva del tempo e della capacità di attenzione.

– Ora, le app che scarichi hanno bisogno della tua autorizzazione per inviare notifiche. Questo aiuta a proteggere dalla gestione proattiva del tempo e della capacità di attenzione. Nuovi controlli multimediali* – Android 13 viene fornito con un nuovo lettore multimediale che mostra la copertina dell'album a schermo intero e presenta una barra di riproduzione che danza.

– Android 13 viene fornito con un nuovo lettore multimediale che mostra la copertina dell'album a schermo intero e presenta una barra di riproduzione che danza. Connettività – Aggiunto il supporto VoNR**

– Aggiunto il supporto VoNR** *Funziona con le app compatibili

**Solo sui modelli compatibili

Allo stato attuale, la compagnia non ha ancora pubblicato una vera e propria roadmap per Android 13, quindi non è ancora dato sapere con esattezza quali modelli riceveranno l'aggiornamento. Ecco finora quali modelli sono stati aggiornati:

Modelli Nokia X30 ✔️ Nokia X20 ✔️ Nokia XR20 ✔️ Nokia X10 ✔️ Nokia G60 ✔️ Nokia G50 ✔️ Nokia G20 ✔️ Nokia G21 Nokia G11 Nokia G11 Plus ✔️ Nokia G10 ✔️

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il