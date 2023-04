MIUI 14 Beta disponibile in Europa con Xiaomi.eu | Download (23.3.28)

Con il suo rilascio ufficiale, Xiaomi ha dato via al roll-out dell'aggiornamento MIUI 14 in vari formati, principalmente Stabile e Beta ma anche le ROM Xiaomi.eu. Il team europeo nasce con l'obiettivo di introdurre le ROM cinesi anche in Europa, visto che da sempre Xiaomi ha una corsia preferenziale per il firmware locale. Soprattutto se si parla del programma MIUI 14 Beta, che da noi è assente mentre in Cina è già stato avviato per dare modo agli utenti di provarla in anteprima. Ed è qua che entrano in gioco i porting Xiaomi.eu, che permettono anche a noi europei di fare altrettanto.

Ultimo aggiornamento: 1 aprile

MIUI 14 Beta anche in Europa grazie ai porting del team Xiaomi.eu

Grazie al lavoro svolto dal team Xiaomi.eu il progetto MIUI 14 Beta prende vita anche in Europa, con una serie di porting disponibili per vari modelli Xiaomi, Redmi e POCO. Si tratta di porting fatti ad hoc, quindi con lingua italiana, servizi Google pre-installati e la rimozione di bloatware, app e servizi inutili per gli utenti occidentali. Qua di seguito trovate il changelog dell'ultima versione disponibili, l'elenco con i modelli compatibili e il relativo link al download, oltre alla guida per l'installazione.

Changelog

Sicurezza Ottimizzazione – Patch di sicurezza Android aggiornata ad aprile 2023 (per alcuni dispositivi) Fix – Problemi di visualizzazione in alcuni scenari (Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro)

Messaggi Fix – Impossibile scaricare i messaggi MMS



A causa dell'interruzione del supporto China Beta ROM, a partire dal 21 aprile non forniremo più aggiornamenti ROM settimanali per i seguenti dispositivi:

Redmi K40/POCO F3 (alioth), Redmi K40 Pro/Mi 11i (haydn), Mi 10S (timo) e Mi 11 Lite 5G (renoir).

Modello Versione MIUI ROM Xiaomi 13 fuxi 23.3.27 Scarica Xiaomi 13 Pro nuwa 23.3.27 Scarica Xiaomi 12S mayfly 23.3.20 Scarica Xiaomi 12S Pro unicorn 23.3.20 Scarica Xiaomi 12S Ultra thor 23.3.27 Scarica Xiaomi 12T Pro (K50 Ultra) diting 23.3.27 Scarica Xiaomi 12 cupid 23.3.20 Scarica Xiaomi 12 Pro zeus 23.3.20 Scarica Xiaomi 12X psyche 23.3.28 Scarica Xiaomi Mi 11 venus 23.3.27 Scarica Xiaomi Mi 11 Pro/Ultra star 23.3.27 Scarica Xiaomi Mi 11i (Redmi K40 Pro/Pro+) haydn 23.3.27 Scarica Xiaomi Mi 11 Lite 5G renoir 23.3.27 Scarica Xiaomi Mi 10S thyme 23.3.27 Scarica Xiaomi MIX 4 odin 23.3.27 Scarica Redmi K60 Pro socrates 23.3.27 Scarica POCO F5 Pro (Redmi K60) mondrian 23.3.13 Scarica POCO F4 (Redmi K40S) munch 23.3.27 Scarica POCO F4 GT (Redmi K50 Gaming) ingres 23.3.27 Scarica POCO F3 (Redmi K40) alioth 23.3.27 Scarica

Come installare MIUI 14 Beta Xiaomi.eu

Come ogni custom ROM, anche i porting Xiaomi.eu richiedono un'installazione come ROM di terze parti, a partire dallo sblocco del bootloader ed eventualmente l'installazione tramite custom recovery TWRP nel caso delle recovery ROM. Vi ricordo che questa tipologia di procedura potrebbe richiedere la formattazione della memoria dello smartphone, quindi vi consiglio di fare un backup dei dati che voleste conservare.

Come installare Xiaomi.eu in formato Recovery ROM

Come installare Xiaomi.eu in formato Fastboot ROM

