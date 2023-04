iPhone 15 Pro: l’inedito pulsante Azione si mostra nei primi render

Si intensificano i rumor attorno al nuovo iPhone 15 Pro che potrebbe vedere l'introduzione di un nuovo tasto che andrebbe a sostituire l'iconico switch per attivare e disattivare la modalità Silenzioso. Dopo le indiscrezioni della scorsa settimana, infatti, sono emerse in rete nuove immagini render che mostrano l'inedito pulsante Azione affiancato dai comandi per il volume (fisici e non più aptici).

Addio allo switch per il silenzioso: iPhone 15 Pro avrà un nuovo pulsante Azione

I nuovi render CAD emersi in rete in queste ore mostrano iPhone 15 Pro nuovamente con pulsanti fisici e non più a stato solido o aptici come i rumor sostenevano diverse settimane fa. Per mancanza di tempo e materiali, infatti, Apple avrebbe rimandato il cambiamento alla prossima generazione di iPhone, mentre il tasto “Muto” subirà una vera e propria rivoluzione.

Lo switch per l'attivazione del Silenzioso, infatti, dirà addio e al suo posto arriverà il nuovo pulsante Azione, almeno su iPhone 15 Pro. Per gli altri modelli della nuova serie, infatti, sembrerebbe essere ancora previsto il classico tasto “Muto” che ha caratterizzato gli smartphone di Apple in tutti questi anni.

Le indiscrezioni suggeriscono che il pulsante Azione possa avere le stesse funzioni che si trovano su Apple Watch Ultra, ovvero un tasto personalizzabile per l'attivazione di comandi rapidi o applicazioni. Ci vorrà ancora un po' di tempo prima che Apple annunci ufficialmente i nuovi iPhone 15, ma maggiori informazioni potrebbero arrivare alla WWDC 23 con la presentazione di iOS 17.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il