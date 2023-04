Petal Maps e Search si aggiornano, tra mappe immersive 3D e ricerca in AR

I Huawei Mobile Services (o HMS) si aggiornano con nuovi funzionalità dedicate a Petal Maps, il servizio dedicato alle indicazioni stradali, e Petal Search, il motore di ricerca mobile supportato da AI del colosso tecnologico cinese. Andiamo a scoprire le ultime novità che sono state introdotte nei software dell'ecosistema Huawei!

Huawei Mobile Services: nuove funzionalità per Petal Maps e Search

Petal Maps è in grado di fornire agli utenti un servizio di navigazione affidabile e preciso grazie al supporto di molteplici funzioni (come il monitoraggio del traffico, mappe e così via). E ora Maps si aggiorna con una nuova funzione che permette di espandere la visualizzazione della corsia di guida a schermo intero, in modo da rendersi conto della posizione del proprio veicolo.

Questa funzionalità sfrutta diverse tecnologie, tra cui algoritmi di modellazione stradale tridimensionale che riproducono in 3D i dettagli delle strade e un sistema di visualizzazione delle corsie basato su immagini satellitari, molto più nitide rispetto a quelle fornite dalle mappe digitali. Petal Maps, inoltre, fornisce suggerimenti di guida anche per percorsi particolarmente difficili, ricordando agli utenti di cambiare corsia in modo tempestivo, e servizi di navigazione ecologici e sicuri.

Ad esempio, gli appassionati di ciclismo possono trovare i percorsi più adatti in base alle condizioni del traffico e, a chi ama le passeggiate, Maps suggerisce quando e dove girare per ammirare le bellezze del luogo senza doversi preoccupare di orientarsi tra le strade.

Inoltre, è in grado di riprodurre strade, edifici, fenomeni meteorologici e scenari notturni all’interno delle mappe digitali in modo estremamente dettagliato, con colori fedeli alla realtà. Attualmente supporta la visualizzazione 3D di quasi 100 edifici simbolo, anche durante le ore notturne, ed è in grado di mostrare effetti meteorologici (nuvole, sole e temporali) in base alle condizioni locali.

Con la nuova funzione mappa 3D real-scene, Petal Maps è in grado di ricostruire il mondo reale attraverso mappe digitali tridimensionali, utilizzando una tecnologia radiante leader di settore e la regolazione del fascio di dati di immagini multi-sorgente per ottimizzare la ricostruzione 3D di mappe ultra-fine e di grandi dimensioni.

Arrivano novità anche per Petal Search: il motore di Huawei si arricchisce con la ricerca AR multimodale per il riconoscimento rapido degli oggetti e la traduzione dei testi.

Ora, la funzione di ricerca AR migliorata fa sì che gli utenti non debbano più scattare foto quando desiderano riconoscere un oggetto ma possono toccare l’icona di ricerca visiva e puntare direttamente la fotocamera dello smartphone. per ricevere i risultati in tempo reale. Questo aumenta la velocità di riconoscimento e amplia gli scenari di applicazione. Ad esempio, gli utenti possono utilizzare la ricerca AR per riconoscere velocemente piante sconosciute o tradurre senza problemi menu al ristorante quando sono all’estero.

Attualmente la funzione di ricerca AR funziona con centinaia di migliaia di contenuti, tra cui personaggi famosi, animali, piante, punti di interesse e monumenti. Inoltre, grazie al supporto delle tecnologie di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) e di traduzione automatica sviluppate da Huawei, Petal Search supporta la traduzione di oltre 70 lingue.

Petal Search offre anche la modalità On-Screen Lens che identifica i contenuti sullo schermo e visualizza i risultati di ricerca correlati, come le informazioni sull’oggetto nell’immagine e immagini simili. In modalità traduzione, gli utenti possono tradurre il contenuto sullo schermo e salvare i risultati, facilitando la navigazione di siti web e la lettura di news in lingue straniere.

