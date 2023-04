Google Pixel Fold è più vicino di quanto immaginiamo

Sono passate solo poche ore dalle ultime novità in merito all'uscita del primo pieghevole di Google eppure ecco che le cose potrebbero essere cambiate. La data di presentazione del prossimo Google Pixel Fold potrebbe non essere poi così lontana: stando alle indiscrezioni più recenti (che arrivano da una fonte non proprio inaffidabile) il debutto potrebbe avvenire già a maggio.

Google Pixel Fold: spunta la data di presentazione del primo pieghevole di Big G

Tra i protagonisti dell'evento Google I/O 2023 ci sarebbe il “piccolo” Pixel 7a, tuttavia sembrava che non avremmo avuto a che fare con il pieghevole di Big G. Abbiamo ipotizzato un possibile ritardo nell'uscita ma ora Jon Prossner cambia la situazione. Stando all'insider la data di presentazione di Google Pixel Fold sarebbe fissata proprio per il 10 maggio.

Google Pixel Fold



Announcement: May 10

Pre-order from Google Store: May 10

Pre-order from partners / carriers: May 30

Available: June 27 pic.twitter.com/11zMixDdYy — jon prosser (@jon_prosser) April 17, 2023

Insomma, il foldable dovrebbe debuttare proprio in occasione dell'evento annuale di Google (di certo il palcoscenico perfetto per una prima volta di questo calibro). Il leaker continua con altre date: Pixel Fold dovrebbe essere in preordine nello store di Big G dal 10 maggio e presso altri rivenditori ed operatori telefonici dal 30 maggio. Infine, la disponibilità vera e propria partirebbe dal 27 giugno.

Restiamo in attesa di una conferma ufficiale sulla data del pieghevole; nel frattempo, se volete saperne di più date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato a Google Pixel Fold (con tutti i leak trapelati finora).

