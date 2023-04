Oltre al nuovo modello Xiaomi 13 Ultra e alla tanto attesa Band 8, la casa di Lei Jun ha presentato anche la sua nuova gamma di tablet, ancora una volta composta da due modelli. Si tratta di dispositivi stilosi, con buone specifiche. Avete deciso di dare un possibilità a uno di questi dispositivi? Allora ecco dove comprare gli accessori originali per Xiaomi Pad 6 e 6 Pro: la nuova Keyboard Case, la Smart Pen di seconda generazione ed una Flipcover.

Xiaomi Pad 6 e 6 Pro: ecco dove comprare cover, tastiera e Smart Pen originali

Se avete bisogno del nuovo tablet della casa cinese, ecco dove comprare Xiaomi Pad 6 e 6 Pro; per gli utenti che hanno già acquistato uno dei terminali, continuate a leggere in modo da scoprire tutti gli accessori originali e dove comprarli.

Xiaomi Smart Pen 2

Insieme ai nuovi tablet, Xiaomi ha lanciato anche la seconda generazione della sua Smart Pen. Il design resta invariato ma ovviamente sono presenti ottimizzazioni pensate per gli ultimi modelli. L'autonomia della batteria si spinge fino a 8 ore, supporta 4096 livelli di pressione ed è dotata di due pulsanti.

Xiaomi Smart Touch Keyboard Case

Xiaomi ha rinnovato anche la sua cover con tastiera: in questo caso è presente sia una versione con trackpad che una senza. Perfetta per ogni evenienza, sottile ed utile per la massima produttività!

Xiaomi Flipcover

La classica Flipcover per proteggere il tablet dai graffi (sia il display che la cover posteriore); grazie al suo corpo pieghevole, il case può essere utilizzato come supporto.

