CUBOT TAB 20 è il nuovo tablet potente ed economico, in sconto a meno di 100€

Appassionati del mondo tech e utenti in cerca di un nuovo tablet dal prezzo accessibile (e senza troppe rinunce), ecco l'ultima novità targata CUBOT. Il produttore cinese è tornato alla carica con CUBOT TAB 20, un concentrato di stile e performance, lanciato in esclusiva su AliExpress ad un prezzo davvero niente male!

CUBOT TAB 20 ufficiale: arriva il nuovo tablet low budget con potenza e stile da vendere

L'ultimo arrivato di CUBOT si presenta con uno stile elegante ed un look premium, che non ha nulla da invidiare a rivali blasonati (in vendita a prezzi ben più elevati). CUBOT TAB 20 offre uno schermo perfetto per serie TV e film, un ampio pannello da 10,1″ con risoluzione HD+; il tutto è impreziosito da un vetro protettivo, mentre la back cover è realizzata in metallo.

Il tablet è mosso da un processore octa-core (Unisoc SC9863A) accompagnato da 4 GB di RAM e 64 GB di storage (espandibile fino a 256 GB tramite microSD): una configurazione perfetta per la massima fluidità e per un'esperienza multi-task appagante. È presente una capiente batteria da 6.000 mAh, che permette di lavorare o giocare senza la preoccupazione di restare a secco.

A completare il tutto trova spazio una fotocamera principale da 13 MP ed un modulo selfie da 5 MP per le videochiamate (e il Face Unlock 2D). Presenti all'appello il GPS integrato (GPS/Glonass/Beidou), mentre la parte software è affidata ad Android 13 in versione stock.

Il nuovo tablet Android CUBOT TAB 20 debutta su AliExpress a meno di 100€: nella pagina del prodotto, clicca su “Ottieni Coupon” e seleziona lo sconto di 4,67€ presente tra i vari buoni. Inoltre al check-out sarà applicato un ulteriore sconto per la promo “Spendi & Risparmia”. In questo modo il prezzo finale sarà di 98,4€, con spedizione gratis. Inoltre, per maggiori dettagli sul terminale, potete anche dare un'occhiata al sito ufficiale.

Contenuto realizzato in collaborazione con CUBOT.

