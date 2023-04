Xiaomi 13 da 8/256 GB scende a soli 699€ su eBay, ma conviene affrettarsi

Il nuovo top di gamma Xiaomi del 2023 è finalmente arrivato: il debutto è avvenuto al MWC 2023 di Barcellona, e il dispositivo è acquistabile anche in Italia. Diamo il benvenuto a Xiaomi 13, uno smartphone che ci accompagnerà per gran parte dell'anno e che comincia già a scendere di prezzo a poche settimane dal debutto: ecco le migliori occasioni per risparmiare, in offerta lampo o con codice sconto.

Codice sconto Xiaomi 13: come risparmiare sull'acquisto del nuovo top di gamma

Il nuovo Xiaomi 13 è uno dei primi smartphone sul mercato mossi dallo Snapdragon 8 Gen 2, l'ultimo processore di punta targato Qualcomm. Si tratta di un dispositivo stiloso e completo, con impermeabilità IP68, uno schermo AMOLED a 8 bit da 6,36″ a 120 Hz, RAM LPDDR5X, storage UFS 4.0. La batteria è un'unità da 4.500 mAh ed è presente sia la ricarica da 67W che quella wireless da 50W.

Ovviamente non manca una telecamera al top, a questo giro in collaborazione con Leica. Si tratta di un triplo modulo da 50 + 12 + 10 MP con HyperOIS, grandangolo, macro e teleobiettivo.

Xiaomi 13 è disponibile su eBay in versione 8/256 GB al prezzo di 699€ invece di 1.099,90€, con n risparmio assurdo sul prezzo di listino. Lo smartphone è acquistabile con spedizione gratuita dall'Italia. Se siete interessanti affrettatevi perché le unità disponibili sono pochissime!

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ai migliori affari sul web!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il