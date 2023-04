In forma per l’estate con Geemax S1, il tapis roulant con maxi display da 24″

È tempo di rimettersi in forma: l'aria di primavera (e l'avvicinarsi del periodo estivo e dei bagni al mare o in piscina) fa un certo effetto e se anche voi siete stati pervasi dalla voglia di perdere peso, questo è il momento adatto. Preferite allenarvi nell'intimità della vostra casa? Niente paura perché basta puntare sul tapis roulant giusto per ottenere il massimo vantaggio. Geemax S1 è una soluzione professionale, dal prezzo sotto i 500€, dotata di un maxi display e di un design salvaspazio!

Codice sconto Geemax S1: prezzo top per il tapis roulant professionale con maxi display

Geemax S1 è un tapis roulant dotato di varie caratteristiche top, ad un prezzo contenuto. Il tappeto è caratterizzato da un corpo pieghevole in grado di ridurre al minimo l'ingombro; una volta “chiuso” può essere posizionato in verticale oppure in orizzontale (e grazie allo spessore contenuto, sta bene ovunque).

Un altro aspetto fondamentale riguarda il maxi display LED: si tratta di un'unità da 24″, utile per visualizzare il modo chiaro tutti i parametri della sessione di allenamento. I controlli avvengono tramite pulsanti touch. Ovviamente non manca l'alloggiamento per smartphone e tablet, in modo da poter guardare film e serie TV durante la corsa.

Il tapis roulant è in grado di spingersi fino a 16 km/h: è possibile effettuare delle passeggiate leggere, delle sessioni di jogging oppure vere e proprie corse (senza rischi, grazie al sistema di ammonizzazione della pedana). Per concludere, Geemax S1 si collega all'app mobile per tracciare i dati dell'allenamento, guardare video di scenari e sfruttare altre funzioni.

Il tapis roulant Geemax S1 è in offerta lampo su Banggood con uno sconto del 30%; a questo si aggiunge anche un nuovo codice sconto, per un risparmio aggiuntivo. Inoltre, per rendere il tutto ancora più appetibile, segnaliamo la presenza della spedizione rapida (e gratuita) direttamente dall'Europa.

