Offerta bomba per Samsung Galaxy S23 Ultra: meno di 800€ con cashback!

Quando si parla di dispositivi top, i modelli Ultra hanno sempre un posto speciale nel cuore degli utenti Android. Anche quest'anno il colosso tech asiatico non ha deluso le aspettative, presentando un super flagship potente ed elegantissimo, degno di questo nome. Andiamo a scoprire quali sono le migliori occasioni del momento, in offerta lampo o con codice sconto, dedicate a Samsung Galaxy S23 Ultra 5G!

Dotato di uno stile inconfondibile e accompagnato dal pratico pennino, Samsung Galaxy S23 Ultra 5G è un terminale di fascia premium che non punta ai compromessi. Display Dynamic AMOLED da 6,8″ a 120 Hz, fotocamera da 200 MP, tanta batteria, l'ultimo Snapdragon 8 Gen 2: una belva (nel perfetto stile Samsung)! Volete saperne di più? Date un'occhiata alla nostra recensione!

Il nuovo Samsung Galaxy S23 Ultra viene proposto ad un prezzo super dallo store online di Unieuro: il top di gamma scende a 1212€ nella versione da 8/256 GB mentre la variante top da 12/512 GB è disponibile in offerta a 1359€!

Grazie alla nuova promozione su Samsung Members, acquistando un nuovo smartphone della serie S23 dal 24 aprile al 14 maggio è possibile ottenere un rimborso fino a 300€. Il cashback può essere sfruttato in combinazione con l'offerta attuale disponibile su Amazon che porta il prezzo dello smartphone a 1099€.

Registrando il vostro nuovo Samsung Galaxy S23 Ultra su Samsung Members è entro il 25 giugno otterrete un cashback di 300€, portando il prezzo finale dello smartphone a 799€. Il rimborso sarà effettuato a mezzo bonifico bancario entro 45 giorni lavorativi dalla mail di convalida.

Se non visualizzate correttamente il box sottostante, provate a disattivare AdBlock.

as of 24/04/2023 08:51

2 used from 1.146,79€

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato alle migliori occasioni del web!