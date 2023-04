NIU KQi3 Sport è il monopattino elettrico perfetto per i tragitti urbani

La primavera è arrivata e con essa le belle giornate e temperature più miti. Insomma, è giunto quel periodo dell'anno in cui prendere un monopattino ed andarsene in giro per la città non sembra più un'idea così malsana come in inverno. Se siete alla ricerca di una nuova soluzione elettrica, siete nel posto giusto: oggi vogliamo parlarvi di NIU KQi3 Sport, adesso in offerta ad un prezzo speciale (con codice sconto e spedizione dall'Europa)!

NIU KQi3 Sport torna in sconto: è un ottimo monopattino elettrico per spostarsi in città

Disponibile in più colorazioni, NIU KQi3 Sport è un ottimo monopattino elettrico per gli spostamenti in città. Grazie ai suoi pneumatici da 9.5″ e al motore da 600W, questo due ruote può percorrere efficacemente diversi tipi di strade – anche in pendenza – e raggiungere una velocità massima di 25 km/h, mentre la sua batteria da 48V 365Wh offre diversi chilometri di autonomia (fino a 40 km) e può essere ricaricata completamente in cinque ore.

NIU KQi3 Sport offre quattro diverse modalità di guida (E-save, Sport, Personalizzata e Pedonale) ed è perfettamente integrato con l'app NIU, dalla quale si può impostare lo sblocco intelligente del monopattino, scegliere la modalità di guida e stabilire altre opzioni. Il design pieghevole del monopattino elettrico, poi, permette di riporlo facilmente in piccoli spazi e di portarlo con sé, sia quando si viaggia in auto che sui mezzi di trasporto pubblici.

Infine, il sistema frenante, insieme a diversi dispositivi di segnalazione quali un faro LED frontale e la luce rossa di frenata, garantiscono un'esperienza di guida più sicura.

Il monopattino elettrico NIU KQi3 Sport è in offerta con codice sconto su Banggood, ad un nuovo minimo storico: il prezzo scende a 570€ ed è presente anche la spedizione gratis direttamente dai magazzini europei dello store.

