ILIFE T10s è il nuovo robot con dock di svuotamento che costa meno di 300€

Il brand ILIFE è ormai da tempo sinonimo non solo di qualità, ma anche di risparmio e l'ennesima prova arriva con il nuovo robot aspirapolvere della compagnia. ILIFE T10s è un robottino intelligente dotato di una dock di svuotamento: una caratteristiche premium proposta ad un prezzo super con codice sconto (e spedizione gratis dall'Europa).

Codice sconto ILIFE T10s: il robot aspirapolvere e lavapavimenti che si pulisce da solo

Come anticipato anche poco sopra, la caratteristica principale di ILIFE T10s è la base di autopulizia: questa funzionalità si trova solitamente con modelli ben superiori ai 300€. In questo caso abbiamo un prezzo accessibile ed una stazione di svuotamento da 2,5 litri, in grado di ospitare fino a 60 giorni di sporco.

Per quanto riguarda il robottino, si tratta di una soluzione con una potenza d'aspirazione fino a 3000 PA, un'autonomia fino a 150 minuti e un sistema di navigazione LDS (per la mappatura degli ambienti e il riconoscimento degli ostacoli). Inoltre il robot funge anche da lavapavimenti, grazie al mop integrato; presenti all'appello anche i controlli tramite smartphone e i comandi vocali (con Alexa e Google Assistant).

ILIFE T10s debutta in offerta con codice sconto su Geekbuying a meno di 300€ e con spedizione gratis dai magazzini europei dello store: approfittane ora!

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Geekbuying!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il