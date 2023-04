Acquista il nuovo Honor Magic 5 Pro e ricevi in regalo Honor Pad 8

Arriva una super promozione dedicata a Honor Magic 5 Pro, l'ultimo top di gamma del brand cinese: acquistando il super flagship da Unieuro si riceverà in regalo anche il tablet Pad 8. Affrettatevi perché si tratta di un'iniziativa limitata che potrebbe terminare in qualsiasi momento!

Con Honor Magic 5 Pro in regalo Honor Pad 8: solo da Unieuro!

Il nuovo top di gamma Honor Magic 5 Pro è una soluzione per chi punta alle stelle e non vuole compromessi. Parliamo di un terminale mosso dall'ultimo Snapdragon 8 Gen 2, dotato di uno schermo AMOLED LTPO da 6,81″ Full HD+ a 120 Hz ed un corpo con impermeabilità IP68.

Presente una super batteria da 5.100 mAh con ricarica da 66W e wireless da 50W mentre il comparto fotografico offre un triplo modulo da 50 + 50 + 50 MP.

Al momento l'occasione più ghiotta per acquistare Honor Magic 5 Pro arriva da Unieuro: il top di gamma è acquistabile al prezzo di listino di 1199€, ma con il tablet Honor Tab 8 in regalo! Basta seguire il link in basso e procedere con l'acquisto: i due dispositivi saranno presenti insieme, direttamente in bundle.

