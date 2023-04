BEZIOR X1500 è l’eBike sportiva per affrontare ogni strada: tanta potenza e autonomia!

La categoria delle eBike è sicuramente una delle più interessanti, con tanti modelli per tutte le esigenze (e molteplici fasce di prezzo). E chi cerca un modello di grande spessore in termini di potenza, non può non buttare un occhio su BEZIOR X1500, bici elettrica da 1.500W, ora in offerta con codice sconto e spedizione dall'Europa su Geekbuying.

Codice sconto BEZIOR X1500: l'e-Bike tutta potenza torna in offerta con spedizione EU

BEZIOR X1500 è una Fat Bike caratterizzata da un design sportivo, praticamente da mountain bike, che la rende adatta ad ogni tipo di tracciato, che sia questo extra-urbano o di città.

Passando alle specifiche tecniche, ciò che risalta è il super motore da 1.500W, che abbinato alla batteria da 12.8 Ah/48V permette un'autonomia fino a 100 km. A questo, andiamo ad unire delle importanti ruote da 26″ x 4″ con dentatura e dunque adatte per camminare su terreni più difficili.

Quanto ai freni, abbiamo un sistema a disco idraulico doppio e ammortizzatori top gamma. Inoltre, è presente un cambio Shimano a 27 marce. Infine, è presente un comodissimo display LCD per monitorare il tragitto e tutti i vari parametri della sessione di pedalata.

La bici elettrica BEZIOR X1500 torna disponibile in offera su Geekbuying con un codice sconto dedicato e spedizione gratuita dall'Europa.

