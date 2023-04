Amazon lancia Bedrock, la risposta a OpenAI

È solamente questione di tempo prima che ogni grande compagnia tecnologica abbia la propria intelligenza artificiale generativa, a tutti gli effetti la next big thing del mercato tech, e Amazon non fa eccezione. Dopo i primi indizi, la compagnia di Jeff Bezos ha ufficialmente svelato al pubblico Bedrock, una piattaforma che però si distanzia da quelle che abbiamo visto finora, principalmente con OpenAI e Microsoft: anziché crearne una nuova, Amazon vuole essere il punto d'incontro di IA generative già esistenti e offrire così un pacchetto unico ai suoi clienti.

Amazon Bedrock: anche il colosso dell'e-commerce si lancia nel mondo delle IA generative

Dentro ad Amazon Bedrock troviamo ovviamente Titan, il modello linguistico di grandi dimensioni (in stile GPT di OpenAI) creato da Amazon, ma anche quelli di terze parti sviluppati da compagnie quali AI21 e Anthropic; inoltre, spazio anche alla generazione di immagini tramite testo (in stile Midjourney o Dall-E) tramite il modello di Stability AI. In questo modo, gli sviluppatori software possono usare il servizio Amazon Bedrock per avere in un unico posto gli strumenti IA necessari per il proprio lavoro. Tuttavia, il business B2B, cioè azienda verso azienda, richiede un'attenzione particolare onde evitare imprecisioni e le cosiddette “allucinazioni”, cioè quando bot come Bing o ChatGPT hanno uscite controverse.

Secondo il CEO di Amazon, Andy Jassy, servono miliardi per creare modelli IA del genere, pertanto accomunarne molteplici in un unico posto potrebbe rivelarsi una strategia vincente, specialmente per un'azienda come Amazon Web Services che da anni funge da hub di supporto per le compagnie digitali, sia in termini di cloud che di servizi aggiuntivi. Titan potrà essere personalizzato con i propri dati (che non verranno condivisi con altri) per avere un modello customizzato ad hoc. Rimangono un mistero le informazioni sulle dimensioni del modello, su come è stato addestrato e su quali archivi e qual è il prezzo di Amazon Bedrock. ;a anche se parliamo di un servizio rivolto alle aziende, Amazon afferma che una versione perfezionata di Titan fa funzionare i risultati di ricerca sul suo e-commerce, quindi è una tecnologia che anche il pubblico sta utilizzando, pur non sapendolo.

