Xiaomi saluta MIUI Watch OS: potrebbe lanciare uno smartwatch con Wear OS

Xiaomi starebbe pensando di lanciare un nuovo smartwatch alimentato dall'OS di Google? Stando a quanto riferito da una fonte che dichiara di essere vicina al progetto, nel corso dell'anno, il produttore cinese potrebbe alzare il sipario su un nuovo indossabile spinto da Wear OS.

Xiaomi quest'anno potrebbe lanciare un nuovo smartwatch con Wear OS di Google

Xiaomi Watch S1 e Watch S1 Active sono entrambi dei dispositivi che vedono dalla propria parte una serie di funzionalità specifiche per il monitoraggio della salute e dello sport, una buona batteria e il supporto per Alexa per il controllo attraverso comandi vocali. Tuttavia, le funzioni disponibili, nonché le app e le attività eseguibili sarebbero potute essere molte di più se solo Xiaomi avesse basato il funzionamento dei suoi smartwatch su Wear OS, e non su un sistema operativo proprietario – MIUI Watch OS.

Ora, stando a quanto dichiarato da una fonte vicina al progetto, il produttore cinese avrebbe riconosciuto la versatilità del sistema progettato da Google per gli indossabili e starebbe pensando di lanciare un nuovo smartwatch dotato di Wear OS con tanto di Google Play Services.

L'integrazione dell'OS di Google potrebbe andare a discapito dell'autonomia. Wear OS, infatti, tra le tante cose è anche conosciuto per l'eccessivo consumo della batteria che non spinge il dispositivo oltre i due giorni di utilizzo. Ma sul fronte delle funzionalità potrebbero esserci delle belle novità.

Al momento, purtroppo, non si hanno ancora dettagli sul presunto nuovo smartwatch Xiaomi, ma la fonte afferma che se verrà rilasciato, funzionerà con Wear OS 3 e potrà essere gestito dalla stessa app Mi Fitness (Xiaomi Wear) che oggi viene utilizzata per la gestione degli indossabili del marchio.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il