Xiaomi Buds 3: le cuffie di Star Wars arrivano su Amazon Italia

Se siete amanti dei prodotti Xiaomi e di Guerre Stellari allora non potrà che farvi piacere scoprire che adesso le Xiaomi Buds 3 Star Wars Stormtroopers sono ufficialmente disponibili anche in Italia. Una notizia atipica, per certi versi, perché solitamente siamo abituati al fatto che Xiaomi produce sì tante edizioni limitate ma spesso limitate al solo mercato cinese.

L'edizione limitata Star Wars Stormtroopers delle Xiaomi Buds 3 arriva ufficialmente in Italia

Non è così per le Xiaomi Buds 3 Star Wars Stormtroopers Edition, una nuova edizione limitata delle cuffie che la compagnia lanciava sul mercato italiano un anno fa (e che abbiamo recensito). E per farlo le ha tematizzate ad hoc, partendo dalla confezione e passando per le cuffie stesse, sulla cui custodia spicca l'iconico volto dei soldati d'assalto che compongono l'esercito dell'Impero Galattico, e non mancano effetti sonori tematici quando si fa il pairing o si usano le loro funzionalità.

Per il resto, le Xiaomi Buds 3 mantengono le specifiche originali, quindi con cancellazione attiva del rumore fino a 40 dB con 3 modalità (compresa quella di Trasparenza), certificazione IP55, comandi touch, qualità audio HiFi con driver dinamico a doppio magnete, autonomia pari a 7 ore (e fino a 32 con la custodia) e ricarica wireless.

Le “nuove” cuffie TWS di Xiaomi vengono lanciate a un prezzo di listino su Amazon Italia pari a 109,99€ con vendita e spedizione Prime, ma destinato ad aumentare a 129,99€ dopo l'11 marzo.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il