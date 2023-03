Xiaomi brevetta gli occhiali AR con un sistema di pagamento innovativo

I dispositivi indossabili sono sempre più presenti nelle nostre vite e, nonostante qualcuno ci abbia già provato e fallito (vedi i Google Glass), sembra proprio che stiano per tornare in auge anche gli occhiali smart per la realtà aumentata. Apple sta progettando il proprio visore, mentre Xiaomi ha da poco brevettato degli occhiali che sfruttano un basilare ma innovativo sistema per i pagamenti.

Gli occhiali smart di Xiaomi permetteranno i pagamenti tramite QR Code

In queste ore è emerso online un nuovo brevetto registrato da Xiaomi per la realizzazione di occhiali per la realtà aumentata in grado anche di catturare immagini e processare i pagamenti. L'immagine allegata al brevetto mostra una montatura molto classica, nelle cui stanghette però è nascosto il cuore pulsante della tecnologia che li rende smart.

Il brevetto descrive il funzionamento degli occhiali: una volta che viene inquadrato il QR code per il pagamento, gli occhiali avviano un processo di identificazione della persona che li sta indossando, per assicurarsi che la transazione sia sicura e volontaria. Se l'identità viene verificata con successo, gli occhiali inviano la richiesta di pagamento al server. Una funzione tanto semplice quanto innovativa per immediatezza ed utilità.

Questa tecnologia potrebbe risultare particolarmente utile anche per le persone con disabilità o difficoltà motorie: pagare in modo smart senza dover necessariamente utilizzare le mani potrebbe semplificare la vita di tantissime persone che hanno difficoltà anche con il semplice utilizzo di uno smartphone. Inoltre, la natura della realtà aumentata potrebbe arricchire l'esperienza dello shopping offline, con interazioni sempre più immersive.

Il nuovo brevetto dimostra quanto Xiaomi sia ancora intenzionata a sfruttare le nuove tecnologie per la realizzazione di prodotti innovativi e che possano rendere più semplice ed immediata la fruizione di contenuti di nuova generazione.

