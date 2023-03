Problemi per WindTre Down: costa sta succedendo | 20 marzo

Sembra che oggi 20 marzo 2023 la rete WindTre stia riscontrando problemi per numerosi utenti in tutta Italia. Stando alle segnalazioni arrivate su DownDetector, sembra che l'infrastruttura della nuova compagnia nata dalla fusione di Wind e Tre in queste ore non stia vivendo il suo momento migliore.

WindTre Down: problemi per la rete oggi 20 marzo

Con un piccolo di oltre 200 segnalazioni sparse in tutta Italia su DownDetector, sembra che la che sia interdetta la navigazione da rete fissa, così come i servizi voce. Al momento non è chiaro se i problemi riguardino anche la rete mobile, mentre la compagnia non ha ancora commentato l'accaduto.

WindTre è una delle compagnie di servizi telefonici e internet più grande in Italia, nata per l'appunto dalla fusione di due colossi come Wind e Tre Italia, che offre telefonia e fibra in tutto il suolo italiano occupando un segmento di mercato abbastanza importante: ben il 22%.

Purtroppo non si hanno ancora informazioni specifiche sull'accaduto che ha mandato down i servizi di WindTre, ma non mancheremo di aggiornarvi non appena ci saranno maggiori dettagli sulla ripresa dei servizi telefonici e internet.

