In arrivo una gradita novità per i gruppi di WhatsApp

I gruppi di WhatsApp stanno per ricevere una funzione che farà felice tutti gli assidui utilizzatori dei Gruppi, che amano conversare a voce e rimanere sempre in contatto con gli amici. Se avete familiarità con i canali vocali di Discord, non farete fatica a comprendere le nuove Audio Chat in arrivo nell'app di messaggistica istantanea di Meta.

Audio Chat in arrivo su WhatsApp: i gruppi potranno conversare liberamente a voce

Grazie ad nuovo aggiornamento della versione beta di WhatsApp per Android, nella schermata di conversazione con i gruppi è apparsa la nuova funzione Audio Chat. Al momento non si hanno informazioni ufficiali, ma potrebbe trattarsi di una chat vocale perpetua e sempre disponibile, un po' come avviene nei canali vocali di Discord e Slack.

In questo modo, i partecipanti al gruppo potrebbero essere sempre in comunicazione tra di loro senza la necessità di avviare sempre una nuova chiamata per comunicare con tutti. Audio Chat permetterebbe il drop-in e drop-out seamless, ovvero l'entrate e l'uscita dalla chat vocale senza bisogno di conferme o richieste accettate.

Una volta connessi all'Audio Chat, comparirà in alto un banner persistente che notificherà la presenza vocale all'interno del gruppo, con la possibilità di uscire semplicemente cliccando il tasto rosso. Questa funzione potrebbe risultare particolarmente utile per i gruppi di lavoro oppure per gli amici che amano giocare insieme ai videogiochi.

Negli ultimi tempi WhatsApp sta testando diverse nuove funzioni per la comunicazione, come la possibilità di inviare brevi video messaggi senza necessità di registrare preventivamente un filmato.

