WhatsApp: più potere agli amministratori dei gruppi grazie al nuovo aggiornamento

Con l'introduzione delle Community in WhatsApp è nata l'esigenza da parte degli amministratori e dei gestori dei gruppi di avere più controllo sulle iscrizioni da parte degli utenti. Per fortuna, Meta ha colto al volo la richiesta di aiuto introducendo in WhatsApp nuove funzioni e più poteri per gli amministratori.

Gli amministratori dei gruppi WhatsApp potranno scegliere chi far iscrivere

Grazie ad un nuovo aggiornamento, gli sviluppatori hanno introdotto in WhatsApp uno strumento semplice che consente agli amministratori di decidere chi può fare parte di un determinato gruppo. Quando un amministratore condivide un link d'invito o rende il proprio gruppo accessibile in una community, ora può avere maggiore controllo su chi può iscriversi.

Inoltre, adesso è possibile controllare le iscrizioni degli utenti ai vari gruppi per verificarne l'appartenenza in comune. Questa nuova funzione potrebbe aiutare gli amministratori ad indentificare una eventuale ondata di spam, ma anche gli utenti a trovare i gruppi che hanno in comune con gli amici.

L'aggiornamento sarà lanciato su iOS e Android nelle prossime settimane con il rollout delle nuove funzioni che avverrà in modo scaglionato nei vari paesi dl mondo. Meta ha promesso di continuare a lavorare duramente per assicurarsi che l'esperienza d'uso dei gruppi possa essere ideale sia per amministratori che membri.

Presto in WhatsApp, inoltre, sarà disponibile anche un nuovo menu degli allegati che renderà più semplice ed intuitivo l'invio dei file attraverso la nota app di messaggistica istantanea.

