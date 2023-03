Sono anni che testate giornalistiche del calibro di DXOMARK trascorrono il loro tempo a provare in modo stressante i dispositivi e soprattutto con criteri oggettivi e identici, smartphone per smartphone. Ciò che ne consegue è la possibilità di stilare delle classifiche che esulano dal tipo di utilizzo soggettivo che si fa dello smartphone e riescono a determinare quale prodotto è superiore e quale invece no, in modo del tutto imparziale.

La notizia delle ultime settimane che è rimbalzata un po' dappertutto è quella relativa il risultato ottenuto da Honor Magic 5 Lite, smartphone medio di gamma dell'azienda cinese che abbiamo recensito anche noi nelle scorse settimane, il quale si è aggiudicato il primo posto a livello globale nel ranking di DXOMARK in termini di autonomia.

Tutti i segreti della SUPER BATTERIA di Honor Magic 5 Lite

L'hardware dello smartphone

Ma prima di parlare dei risultati concreti e del perchè questo smartphone di Honor è riuscito ad ottenere dei risultati di così alto livello, è bene analizzare l'hardware che l'azienda ha inserito sul suo Magic 5 Lite. Per chi si fosse perso la recensione, che in ogni caso vi invito a recuperare sul nostro sito, Honor Magic 5 Lite è dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 695 a 6nm dotato di 8 core, 2 da 2.2Ghz Cortex-A78 e 6 da 1.7GHz Cortex-A55, oltre che 8GB di memoria RAM LPDDR4X ed una GPU Adreno 619 a 840MHz.

Ok, tutti quanti abbiamo criticato la piattaforma hardware scelta da Honor, soprattutto per via del posizionamento di prezzo dello smartphone, da cui per forza di cose ci si sarebbe aspettati qualcosa in più, o quantomeno uno Snapdragon della serie 7 e non 6. Tuttavia, ciò su cui molti non si sono soffermati è l'ottimizzazione che il brand è stato capace di fare non solo sull'hardware, ma anche sul software del dispositivo che lo ha reso, di fatto, uno tra i device più interessanti e performanti tra quelli che hanno scelto la stessa piattaforma Hardware, tra cui anche Realme, POCO e via discorrendo.

Logicamente parlando di hardware devo menzionarvi la batteria che Honor ha scelto per questo smartphone: si tratta di una batteria da 5100 mAh, un valore che se preso singolarmente non fa gridare al miracolo, ma poi dopo un accurato test ci fa capire quanto sia stata brava Honor nell'ottimizzazione. Il motivo? In primis Honor Magic 5 Lite è spesso soli 7.9mm e pesa 175 grammi: se confrontiamo questi valori con quelli di altri smartphone con una batteria e delle dimensioni simili, noteremo dei valori superiori di almeno il 10%. Alcuni esempi vedono certamente protagonisti POCO X4 GT, il cui peso è di 200 grammi con uno spessore di 8.9mm, ma anche Realme GT Neo 3 che in 8.2mm di spessore contiene un peso di 188 grammi: insomma, la batteria di Honor è ad alta densità energetica nonostante sia il 3% più sottile rispetto le altre batterie simili in circolazione e ciò ha consentito all'azienda di partire in “vantaggio”.

DXOMARK e i test oggettivi

Valutare uno smartphone, al giorno d'oggi, non è difficile come un tempo, ma valutarlo in modo oggettivo e con test empirici, è ancora compito di pochissimi. DXOMARK, come detto in apertura, rimane un'istituzione quasi sacra nei test che riguardano le prestazioni oggettive, a partire dall'hardware, passando per le fotocamere fino ad arrivare proprio all'autonomia.

Honor Magic 5 Lite è stato incoronato, per l'appunto, miglior smartphone del momento in quanto ad autonomia con un punteggio complessivo di 152 punti, a 5 punti dal secondo classificato (che rimane in famiglia, Honor X7A) e a 6 punti dal terzo classificato, OPPO Reno 6.

I test di DXOMARK si suddividono in più categorie ognuna delle quali ha un punteggio, e alla fine si fa una media per calcolare precisamente la valutazione. Honor Magic 5 Lite ha ottenuto 172/126/150 punti, rispettivamente per:

172 punti per l'AUTONOMIA , un punteggio composto da tre valutazioni secondarie suddivise nei vari contesti d'utilizzo, quindi leggero, moderato ed intenso. Da questi test è merso come Honor Magic 5 Lite sia uno smartphone ottimizzato per l'utilizzo da ufficio e domestico, quindi con telefonate, streaming video etc, dove riesce a raggiungere fino a 88 ore di autonomia. Un po' meno prestante è l'utilizzo in movimento con cambio celle frequente, dove viene spodestato dal primo posto della classifica: ad ogni modo nella classifica generale questo valore non intacca assolutamente la valutazione di Honor Magic 5 Lite.

, un punteggio composto da tre valutazioni secondarie suddivise nei vari contesti d'utilizzo, quindi leggero, moderato ed intenso. Da questi test è merso come Honor Magic 5 Lite sia uno smartphone ottimizzato per l'utilizzo da ufficio e domestico, quindi con telefonate, streaming video etc, dove riesce a raggiungere fino a 88 ore di autonomia. Un po' meno prestante è l'utilizzo in movimento con cambio celle frequente, dove viene spodestato dal primo posto della classifica: ad ogni modo nella classifica generale questo valore non intacca assolutamente la valutazione di Honor Magic 5 Lite. 126 punti per la RICARICA , sezione in cui vengono valutati i tempi complessivi di ricarica e il boost rapido per una ricarica 0-80%. Su questo fronte Honor ha fatto un lieve passo indietro rispetto la precedente generazione, forse per salvaguardare l'ottimizzazione della batteria nel tempo; questo smartphone, infatti, supporta la ricarica cablata fino a 40W (l'anno scorso Magic 4 Lite supportava 66w) ed impiega circa 30 minuti per fare 0-58%, 46 minuti per uno 0-80% e poco meno di due ore per una ricarica completa, valori che collocano di fatto Honor Magic 5 Lite al 62° posto in classifica. Poco importa, onestamente, vista l'estrema durata della batteria che difficilmente vi metterà in condizione di dover fare una “ricarica d'emergenza”.

, sezione in cui vengono valutati i tempi complessivi di ricarica e il boost rapido per una ricarica 0-80%. Su questo fronte Honor ha fatto un lieve passo indietro rispetto la precedente generazione, forse per salvaguardare l'ottimizzazione della batteria nel tempo; questo smartphone, infatti, supporta la ricarica cablata fino a 40W (l'anno scorso Magic 4 Lite supportava 66w) ed impiega circa 30 minuti per fare 0-58%, 46 minuti per uno 0-80% e poco meno di due ore per una ricarica completa, valori che collocano di fatto Honor Magic 5 Lite al 62° posto in classifica. Poco importa, onestamente, vista l'estrema durata della batteria che difficilmente vi metterà in condizione di dover fare una “ricarica d'emergenza”. 150 punti per l'EFFICIENZA, ovvero un mix di valori utili a calcolare il consumo energetico annuo del prodotto, quantificato in circa 3.6 kWh.

Utilizzo reale quotidiano

Ok, i più nerd avranno provato piacere a leggere la disamina fatta da DXOMARK con i test oggettivi ed empirici, ma gli utenti tradizionali sicuramente sono alla ricerca di un valore “umano” per valutare le prestazioni della batteria di questo Honor Magic 5 Lite: in questo caso potrei tranquillamente affermare che con utilizzo tradizionale, ovvero per qualche telefonata, controllatina ai social, qualche foto e qualche video su YouTube lo smartphone raggiunge circa i 2 giorni e mezzo, ed in alcuni casi 3 giorni completi di utilizzo.

In caso rientrate nella categoria di utenti che con lo smartphone ci lavora, passa diverse ore in conversazioni telefoniche, invia mail e via dicendo, Honor Magic 5 Lite vi permetterà di concludere senza difficoltà le 2 giornate di utilizzo. Per di più sono davvero mostruosi i consumi dello smartphone in standby, il quale in una nottata non consuma oltre il 3-4% con tutte le notifiche sempre attive.

Recensione completa, riflessioni e prezzo

Honor Magic 5 Lite è uno smartphone che, però, non è soltanto batteria ed autonomia infinita; nel corso della nostra recensione lo abbiamo apprezzato per un software sempre più curato, per un design estremamente accattivante e per un display di altissimo livello. Certo, lo Snapdragon 695 potrebbe non piacere a tutti, ma Honor ci ha dimostrato come l'ottimizzazione, spesso, conti più di un super hardware gestito male.

Il prezzo di listino di Honor Magic 5 Lite in versione 6/128 parte da 389,90€ ma considerando l'offerta attiva al momento in cui sto scrivendo questo articolo, possiamo portarcelo a casa con soli 319,90€ ed in regalo ricevi: HONOR SuperCharge Power Adapter (Max 66W), Cover e 6 mesi di servizio di protezione dello schermo (1 volta).

N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice o il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare l'AdBlock.

Contenuto in collaborazione con Honor.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il