Samsung Galaxy A54 vs A53 e A34 vs A33: quali sono le differenze

La famiglia Galaxy A è una delle più vendute per la compagnia sud-coreana, perciò è interessante scoprire le differenze dei nuovi Samsung Galaxy A54 e A34 rispetto ai predecessori A53 e A33. D'altronde parliamo di quattro dei modelli di smartphone con la più ampia fetta di consumatori sul mercato mobile, perciò vediamo cosa cambia con il lancio dei due nuovi smartphone Samsung, fra estetica e scheda tecnica.

Samsung Galaxy A54 vs A53 e A34 vs A33: tutte le differenze

Design e stile

La più recente coppia composta da Samsung Galaxy A54 e A34 confermano la tendenza intrapresa dal produttore da qualche anno a questa parte, cioè uniformare l'estetica dei modelli economici a quella dei top di gamma. Questo significa un nuovo modulo fotografico a filo con la scocca (sempre in alto a sinistra), dove sono soltanto gli anelli protettivi in metallo attorno ai sensori fotografici a fuoriuscire dalla parte posteriore, con l'eliminazione del poco utile quarto sensore per l'acquisizione di profondità. Frontalmente, invece, A54 e A34 mantengono la stessa linea di A53 e A33, cioè punch-hole e notch per ospitare la selfie camera.

Samsung Galaxy A54 vs A53

Specifiche a confronto

Samsung Galaxy A54 Samsung Galaxy A53 Dimensioni 158.2 x 76.7 x 8.2 mm

202 grammi 159.6 x 74.8 x 8.1 mm

189 grammi Impermeabilità IP67 IP67 Display AMOLED

6,4″ Full HD+ (2.340 x 1.080 pixel)

19.5:9 a 403 PPI

120 Hz

1.000 nits AMOLED

6,5″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel)

20:9 a 405 PPI

120 Hz

800 nits

Gorilla Glass 5 Chipset Exynos 1380

5 nm Exynos 1280

5 nm CPU 4 x 2,4 GHz A78

4 x 2,0 GHz A55 2 x 2,4 GHz A78

6 x 2,0 GHz A55 GPU Mali-G68 MP5 Mali-G68 MP4 RAM 6/8 GB 4/6/8 GB LPDDR4X ROM 128/256 GB UFS 3.1 128/256 GB Espandibile ✔️ ✔️ Sicurezza Lettore d'impronte ottico nel display Lettore d'impronte ottico nel display Raffreddamento Passivo Passivo Fotocamera 50 MP f/1.8, OIS, PDAF

Ultra-grandangolare 12 MP f/2.2, FoV da 123°, pixel da 1.12 µm

Macro da 5 MP f/2.4 64 MP f/1.8, OIS, PDAF, pixel da 0.8 µm

Ultra-grandangolare da 12 MP f/2.2, FoV da 123°, pixel da 1.12 µm

Macro da 5 MP f/2.4

Sensore di profondità da 5 MP f/2.4 Selfie 32 MP f/2.2, sensore da 1/2.8″, pixel da 0.8 µm 32 MP f/2.2, sensore da 1/2.8″, pixel da 0.8 µm Batteria 5.000 mAh 5.000 mAh Ricarica 25W 25W Ricarica wireless ❌ ❌ SIM Dual SIM 5G Dual SIM 5G eSIM ✔️ ❌ Wi-Fi 6 Dual Band 5 Dual Band Bluetooth 5.3 5.1 NFC ✔️ ✔️ GPS GPS, GLONASS, GALILEO, BDS GPS, GLONASS, GALILEO, BDS Porta USB-C 2.0 USB-C 2.0 Speaker Stereo Stereo Mini-jack cuffie ❌ ❌ Infrarossi ❌ ❌ Software (al lancio) One UI 5.1

Android 13 One UI 4.1

Android 12

Samsung Galaxy A34 vs A33

Specifiche a confronto

Samsung Galaxy A34 Samsung Galaxy A33 Dimensioni 161.3 x 78.1 x 8.2 mm

199 grammi 159.7 x 74 x 8.1 mm

186 grammi Impermeabilità IP67 IP67 Display 6,6″ Full HD+

(2.340 x 1.080 pixel)

19.5:9 a 390 PPI

120 Hz 6,4″ Full HD+

(2.400 x 1.080 pixel)

20:9 a 411 PPI

90 Hz

Gorilla Glass 5 Chipset MediaTek Dimensity 1080

6 nm Exynos 1280

5 nm CPU 2 x 2,6 GHz A78

6 x 2,0 GHz A55 2 x 2,4 GHz A78

6 x 2,0 GHz A55 GPU Mali-G68 MC4 Mali-G68 MC4 RAM 6/8 GB 4/6/8 GB LPDDR4X ROM 128/256 GB 128/256 GB Espandibile ✔️ ✔️ Sicurezza Lettore d'impronte ottico nel display Lettore d'impronte ottico nel display Raffreddamento Passivo Passivo Fotocamera 48 MP f/1.8, sensore da 1/2.0″, pixel da 0.8 µm, PDAF, OIS

Ultra-grandangolare da 8 MP f/2.2, FoV da 123°, sensore da 1/4.0″, pixel da 1.12 µm

Macro da 5 MP f/2.4 48 MP f/1.8, sensore da 1/2.0″, pixel da 0.8 µm, PDAF, OIS

Ultra-grandangolare da 8 MP f/2.2, FoV da 123°, sensore da 1/4.0″, pixel da 1.12 µm

Macro da 5 MP f/2.4

Sensore di profondità da 2 MP f/2.4 Selfie 13 MP f/2.2, sensore da 1/3.1″, pixel da µm 13 MP f/2.2, sensore da 1/3.1″, pixel da µm Batteria 5.000 mAh 5.000 mAh Ricarica 25W 25W Ricarica wireless ❌ ❌ SIM Dual SIM 5G Dual SIM 5G eSIM ❌ ❌ Wi-Fi 5 Dual Band 5 Dual Band Bluetooth 5.3 5.1 NFC ✔️ ✔️ GPS GPS, GLONASS, GALILEO, BDS GPS, GLONASS, GALILEO, BDS Porta USB-C 2.0 USB-C 2.0 Speaker ✔️ ✔️ Mini-jack cuffie ❌ ❌ Infrarossi ❌ ❌ Software (al lancio) One UI 5.1

Android 13 One UI 4.1

Android 12

