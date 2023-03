Samsung Galaxy A54 e A34: il produttore vuole aumentare i prezzi della fascia media?

Samsung avrebbe intenzione di alzare i prezzi della fascia media? Dopo le indiscrezioni delle ultime ore, sono in molti a chiederselo. Stando a quanto trapelato di recente, infatti, il produttore coreano potrebbe aumentare (non di poco) i prezzi di Samsung Galaxy A34 e Galaxy A54, due medio-gamma che dovrebbero debuttare nei prossimi mesi.

Aggiornamento del 7/03: sono emersi nuovi dettagli sui presunti prezzi di Samsung Galaxy A54 e A34. Trovate tutte le informazioni in questo articolo.

Samsung Galaxy A54 e A34 costeranno di più?

Le informazioni in questioni sono state diffuse in rete da Sudhanshu Ambhore, all'interno di un report in cui vengono descritte anche alcune delle caratteristiche principali dei due smartphone.

Secondo le indiscrezioni, il prezzo di Samsung Galaxy A34 – che tra i due, dovrebbe essere quello più economico – potrebbe oscillare tra i 410€ e 430€ solamente per la variante base, ovvero quella che offrirà 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna. La variante 8/256 GB potrebbe addirittura toccare i 480€. Ricordiamo che il suo predecessore, Samsung Galaxy A33, è stato lanciato al prezzo di 370€.

Se questi potrebbero essere i prezzi del modello più economico tra i due, vi lasciamo immaginare quali cifre potrebbe toccare il Samsung Galaxy A54. Stando a quanto riferito dalla fonte, questo potrebbe avere un prezzo di partenza che oscilla tra 530€ e 550€ per la variante 8/128 GB, mentre quella da 8 GB/256 GB potrebbe arrivare a costare 610€. Il Samsung Galaxy A53 dell'anno scorso aveva un prezzo di partenza di 450€.

Aggiornamento 7/03

Le ultime indiscrezioni vogliono un prezzo leggermente più basso rispetto quello ipotizzato all'inizio, ma comunque più caro rispetto il prezzo di listino della generazione precedente di smartphone. Stando a quanto trapelato in rete di recente, Samsung Galaxy A54 avrebbe un prezzo di 519€, mentre Samsung Galaxy A34 avrebbe un prezzo di 419€.

Ovviamente, trattandosi di indiscrezioni, è sempre meglio prendere quanto detto con le pinze. Se sarà così o meno dovremmo scoprirlo molto presto. Il lancio di entrambi gli smartphone è atteso per il primo trimestre dell'anno, e dunque entro il mese di marzo.

Intanto, se volete scoprire tutti i dettagli di Samsung Galaxy A54, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro approfondimento dedicato in cui abbiamo raccolto tutte le informazioni trapelate finora su design, specifiche tecniche, prezzo e uscita del dispositivo. Per l'approfondimento su Samsung Galaxy A34, invece, cliccate QUI.

