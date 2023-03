ASUS ROG Phone 7: la nuova serie da gaming ha una data d’uscita

La nuova gamma di flagship da gaming sta arrivando: ASUS ha annunciato la data di presentazione della serie ROG Phone 7, presumibilmente composta dal modello base e il fratello maggiore Pro. Andiamo a scoprire quando arriveranno i nuovi dispositivi, pronti al lancio Global anche in Italia.

ASUS ROG Phone 7 e 7 Pro: ufficiale la data di presentazione

ROG Phone 6

I nuovi top da gaming del brand asiatico arriveranno sui mercati internazionali (Italia compresa) tramite un evento in live streaming, trasmesso sui canali social della compagnia. La data di presentazione è fissata per il 13 aprile 2023: i teaser parlano di una serie di smartphone ASUS ROG Phone 7. Nelle scorse settimane i vari leak hanno svelato l'esistenza di un modello standard, della versione Pro e di una variante 7D.

Al momento design e caratteristiche sono ancora un mistero: le uniche certezze riguardano la presenza dello Snapdragon 8 Gen 2, di un quantitativo super di RAM (ci sarà almeno un taglio da 16 GB) e di Android 13. Ovviamente, vista l'attenzione al gaming, ci aspettiamo uno schermo AMOLED con refresh rate avanzato (a 165 Hz o superiore).

Tra le conferme ufficiali di ASUS troviamo un sistema di raffreddamento rinnovato; inoltre l'azienda fa riferimento ad un design elegante e unico, basato su colori e materiali a contrasto.

In occasione dell'uscita della serie ROG Phone 7, ASUS ha dato il via al ROG Festival: si tratta di un evento esclusivo con tantissime offerte che si aggiornano ogni settimana e che includono smartphone, notebook, accessori e tanto altro ancora. Ecco il link per accedere alla pagina della promozione!

