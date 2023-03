Redmi Note 12 4G praticamente ufficiale: ora sappiamo tutto

Aggiornamento 20/03: un nuovo leak svela tutto quello che c'è da sapere su Redmi Note 12 in versione 4G, trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

Dopo indiscrezioni e voci di corridoio su un possibile modello 4G dell'ultima serie della costola di Xiaomi, ora è praticamente ufficiale che ci sia anche Redmi Note 12 4G. Sarà uno dei modelli che sarà presentato ufficialmente sul mercato Global, assieme ad altri modelli precedentemente conosciuti come Note 12 5G, Note 12 Pro e Note 12 Pro+: ecco quali saranno le sue differenze.

Redmi Note 12 4G: tutto quello che sappiamo sull'inedita variante economica

Design e display

Il design di Redmi Note 12 4G ricalca quello del fratello Note 12 5G, ma presenta un posizionamento differente del flash LED, in alto sopra il terzo sensore posteriore. Disponibile nelle tre colorazioni Black, Blue e Green, ha una scocca certificata IP53 con dimensioni pari a 165,66 x 75,96 x 7,85 mm per un peso di 183 grammi. Per quanto riguarda il display, ci troviamo alle prese con un pannello AMOLED da 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) con punch-hole centrale e una frequenza di aggiornamento a 120 Hz, mentre il lettore d'impronte è laterale.

Specifiche tecniche

Redmi Note 12 4G sarà mosso dall'inedito Snapdragon 685, una versione migliorata dello Snapdragon 680, cioè un SoC TSMC a 6 nm con CPU octa-core Kryo 265 aumentata da 2,4 a 2,8 GHz, GPU Adreno 610, 4 GB di RAM e 64/128 GB di memoria espandibile via microSD fino a 512 GB. Il resto delle specifiche comprende una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 33W (e caricatore in dotazione), tripla fotocamera da 50+8+2 MP con ultra-grandangolo e macro, selfie camera da 13 MP, dual SIM 4G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.0, GPS/A-GPS/GLONASS e software Android 13 sotto forma di MIUI 14.

Prezzo e disponibilità

Redmi Note 12 4G dovrebbe avere un prezzo di listino in Europa pari a 279€ nella versione da 4/128 GB.

