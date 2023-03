Redmi K60 sarà Ultra grazie al nuovo top SoC MediaTek

Redmi non ha ancora finito con la serie K60, perché manca ancora il modello Ultra all'appello, e il suo debutto è atteso proprio quest'anno. Xiaomi dette via alla tradizione dei modelli Ultra nel 2020 con Mi 10 Ultra, a cui presto si aggiunse anche Redmi K30 Ultra, il cui seguito saltò una generazione passando direttamente a K50 Ultra nel 2022, ma sembra proprio che questa volta non sarà saltato l'anno in corso.

Redmi K60 Ultra potrebbe non avere caratteristiche così… ultra

Fino a che punto sarà giusto e coerente assegnargli l'appellativo di Ultra se, a quanto pare, la sua scheda tecnica non sarà poi chissà quanto più top rispetto quella della variante Pro? Stando a quanto trapelato, infatti, quello che dovrebbe essere il fiore all'occhiello dell'intera serie sarà alimentato dal MediaTek Dimensity 9200+ e offrirà supporto per la ricarica rapida da 100W. Per chi non lo ricordasse, Redmi K60 Pro, teoricamente una variante inferiore dell'Ultra, si basa sullo Snapdragon 8 Gen 2 e ha ricarica rapida a 120W.

Un più importante aggiornamento dovrebbe invece coinvolgere il display. Secondo i rumors, avremo un pannello OLED da 6,67″ a 144 Hz rispetto ai 120 Hz del Pro. Manca ancora molto al lancio, atteso per il Q3 2023, per cui siamo continueremo a parlare del top di gamma Ultra di casa Redmi.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il