Redmi K60 Ultra: sarà giusto chiamarlo così?

Redmi non ha ancora finito con la serie K60. Manca ancora il modello Ultra all'appello, e il suo debutto è atteso proprio quest'anno. In rete sono apparsi i primi indizi a riguardo. Diamo un'occhiata insieme.

Redmi K60 Ultra non avrebbe caratteristiche così… ultra

Fino a che punto sarà giusto e coerente assegnargli l'appellativo di Ultra se, a quanto pare, la sua scheda tecnica non sarà poi chissà quanto più top rispetto quella della variante Pro? Sono in molti a chiederselo, dopo le ultime indiscrezioni che hanno coinvolto Redmi K60 Ultra.

Stando a quanto trapelato, infatti, quello che dovrebbe essere il fiore all'occhiello dell'intera serie, sarà alimentato da un processore MediaTek Dimensity 9200 e offrirà supporto per la ricarica rapida da 100W. Per chi non lo ricordasse, Redmi K60 Pro che dovrebbe di fatto essere il fratello minore, ha debuttato a dicembre con uno Snapdragon 8 Gen 2 e ricarica rapida a 130W.

Un più importante aggiornamento dovrebbe invece coinvolgere il display. Secondo i rumors, avremo un pannello OLED da 6.67″ con risoluzione di 2712 x 1220 e frequenza di aggiornamento di 144Hz. Al momento, questo è tutto quel che è trapelato di Redmi K60 Ultra. Manca ancora molto al lancio, atteso per il terzo trimestre dell'anno, per cui siamo fiduciosi che il dispositivo offrirà molte più chicche che gli varranno il nome Ultra.

