Red Magic 8 Pro sta per arrivare in una bellissima variante argento trasparente

Red Magic 8 Pro è sicuramente uno degli smartphone più affascinanti degli ultimi mesi: sia in termini di prestazioni che in pura estetica, il dispositivo realizzato da Nubia è un flagship davvero in tutto i sensi. Stando alle informazioni condivise da un noto insider, sarebbe in arrivo una nuova, inedita, colorazione che tingerà lo smartphone di argento trasparente.

Red Magic 8 Pro in argento trasparente: una stupenda nuova colorazione

Digital Chat Station, noto insider in attività su Weibo, ha condiviso in queste ore la prima immagini della nuova versione di Red Magic 8 Pro che potrà vantare un'inedita colorazione argentata. Questa nuova edizione manterrà l'iconico pannello posteriore trasparente, tingendo però la scocca di colore argento e bianco vivo.

La nuova variante cambierà solo il colore dello smartphone, le specifiche rimarranno invariate: ad alimentare Red Magic 8 Pro troveremo lo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, affiancato da 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione. Il display AMOLED da 6.8″ con risoluzione Full HD+ e refresh rate da 120 Hz rimarrà un punto di riferimento per chi vuole anche videogiocare sul proprio smartphone.

Non ci resta che attendere l'ufficialità della nuova colorazione, per scoprire i nuovi dettagli che andranno a caratterizzare la nuova versione di uno degli smartphone esteticamente più belli di quest'anno.

