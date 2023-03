Realme 10T 5G ufficiale con Dimensity 810, display a 90 Hz e 50 MP

La serie 10 di Realme guadagna un nuovo membro, fresco di lancio: si tratta di Realme 10T 5G, un dispositivo che in realtà già conosciamo bene, e in questo approfondimento andiamo a scoprire tutti i dettagli su design, specifiche tecniche, prezzo e disponibilità.

Realme 10T 5G ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Com'era facile intuire anche dalla prime indiscrezioni, il “nuovo” arrivato della compagnia asiatica altro non è che un rebrand del modello 9i 5G (lanciato in India), destinato a determinati mercati. Realme 10T 5G è uno smartphone di fascia media dallo stile fesco ed elegante, con una tripla fotocamera a filo con la scocca.

Il corpo misura 164,4 x 75,1 x 8,1 mm per un peso di 187 grammi; il display è un'unità LCD da 6,6″ con risoluzione Full HD+ (2408 x 1080 pixel), refresh rate a 90 Hz, campionamento del tocco a 180 Hz ed un notch a goccia per ospitare una selfie camera da 8 MP. Il lettore d'impronte digitali è posizionato di lato, integrato nel pulsante di accensione.

Specifiche tecniche e caratteristiche

Trattandosi di un rebrand, le specifiche tecniche di Realme 10T 5G sono facilmente intuibili; il dispositivo è mosso dal Dimensity 810 (6 nm, fino a 2,4 GHz), accompagnato da 4/8 GB di RAM LPDDR4X e 128/256 GB di storage UFS 2.2 (espandibile tramite microSD). Presente il supporto alla Virtual RAM (fino a 8 GB aggiuntivi).

Il tutto è alimentato da una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 18W. Abbiamo poi il supporto Dual SIM 5G, WiFi Dual Band, BT 5.2, GPS, un ingresso mini-jack per le cuffie ed una porta Type-C. Lato software è presente Android 12, sotto forma di Realme UI 3.0.

Il comparto fotografico offre un triplo modulo da 50 + 2 + 2 MP con un sensore di profondità e un obiettivo macro da 4 cm.

Realme 10T 5G ufficiale – Prezzo e disponibilità

Il nuovo Realme 10T 5G è stato lanciato in Thailandia ed è disponibile al prezzo di partenza di circa 188€ al cambio attuale (4/128 GB). È presente anche una variante maggiore, da 8/256 GB, in questo caso proposto a circa 242€ al cambio.

