OPPO sarebbe pronta a ritirarsi da alcuni paesi in Europa

Premessa: non c'è ancora niente di ufficiale, ma diversi portali asiatici stanno riportando una fuga di notizie secondo cui OPPO starebbe pianificando di ridimensionare la sua presenza in Europa. Qualcuno si potrebbe ricordare quando nel 2017, dopo qualche anno di permanenza, OPPO decise di interrompere le attività nel nostro continente, per poi tornare attiva fra 2018 e 2019. Questa volta la situazione non sembrerebbe così drastica, però, perché la strategia dell'azienda cinese sarebbe quella di ritirarsi da alcuni paesi che compongono il mercato europeo.

OPPO starebbe pianificando la cessazioni delle operazioni in alcuni paesi in Europa

Come riporta 36Krypton, diverse fonti affermerebbero che OPPO avrebbe deciso di cessare le attività in Germania e Regno Unito, lasciando un piccolo numero di dipendenti presumibilmente a gestire le attività di post-vendita; la notizia potrebbe non sorprendere, perché la compagnia era già stata bannata in Germania a causa di una diatriba legale con Nokia, in un mercato europeo che da sempre è molto più costoso rispetto a quello asiatico. Allo stesso tempo, si indica che in paesi come Italia, Francia, Spagna e Finlandia le operazioni dovrebbero proseguire, anche grazie a numeri di vendita più favorevoli.

Secondo una fonte anonima, per OPPO il Return on Investment (ROI) sarebbe troppo basso per guadagnare dalle vendite in Europa, costringendola a rivedere nuovamente i suoi piani in occidente. OPPO ha risposto a 36Krypton, affermando che il settore degli smartphone non sia in fase d'espansione e che ci sia bisogno di investire in maniera più accurata ed efficiente. Più in generale, il mercato degli smartphone si sta rivelando particolarmente ostico per i produttori di tecnologia, con un calo globale del -11% ed europeo del -17%, il risultato peggiore dal 2012; non sta andando tanto meglio a OPPO, che nel Q4 2022 è calata del -39% e nel Q1 2023 del -12,9%, non riuscendo a imporsi specialmente nella fascia premium, e da qui la scelta di non portare in Europa due prodotti come Find X6 e X6 Pro.

