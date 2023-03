OnePlus Ace 2V potrebbe essere il nostro Nord 3: tutte le caratteristiche in anticipo

E con i teaser di oggi, possiamo dire di sapere quasi tutto sul prossimo smartphone OnePlus in arrivo. Stiamo parlando di Ace 2V ed il produttore ha appena condiviso delle nuove immagini teaser che ne rivelano le caratteristiche principali, con dettagli sul display, batteria e configurazioni disponibili.

OnePlus anticipa le caratteristiche principali di Ace 2V

A pochi giorni dal debutto, OnePlus ha rivelato altre caratteristiche di Ace 2V. Il fratello minore dello smartphone lanciato in Cina nel mese di febbraio vedrà dalla propria parte un ampio display OLED da 6.74″ con risoluzione da 1.5K, frequenza di aggiornamento di 120 Hz, supporterà la tecnologia HDR10+ e offrirà una luminosità massima di 1450 nit. L'azienda ha anche riferito che questo pannello garantirà un consumo energetico inferiore del 24.4% rispetto quello di uno schermo 2K.

Nonostante le sue dimensioni sottili e compatte, OnePlus Ace 2V ospiterà una grande batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 80W, mentre sarà alimentato dal chipset Dimensity 9000 di MediaTek.

Per quanto riguarda le configurazioni disponibili, avremo una prima variante con 12 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1, ed una seconda variante con ben 16 GB di RAM e 256 di storage. Con una serie di teaser precedenti, il produttore ha anche rivelato che lo smartphone sarà dotato di una tecnologia di rete privata di cloug computing di gioco che migliorerà notevolmente l'esperienza di gioco in ambienti di rete instabili.

Il lancio di OnePlus Ace 2V è atteso per il prossimo 7 marzo in Cina, giorno in cui scopriremo tutti i dettagli di quello che (si dice) debutterà a livello globale come OnePlus Nord 3.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il