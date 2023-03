Netflix: l’abbonamento base con pubblicità arriva su una nuova piattaforma

Nel mese di novembre, Netflix ha lanciato un nuovo piano di abbonamento più economico che prevede la visualizzazione di pubblicità tra un contenuto video e l'altro. Purtroppo, la tecnologia dietro questo nuovo abbonamento è stata implementata con lentezza e quindi le persone non hanno potuto sfruttare da subito l'abbonamento sui propri dispositivi. In questi giorni, però, diversi utenti hanno visto l'attivazione del nuovo abbonamento anche su Apple TV.

Gli utenti di Apple TV possono finalmente sfruttare l'abbonamento con pubblicità

Gli ultimi mesi per Netflix sono stati caratterizzati dalla confusione generata dalla possibile implementazione del blocco della condivisione delle password (attualmente non entrato ancora in vigore) ma finalmente ci sono buone notizie per chi ha deciso di sottoscrivere l'abbonamento base con pubblicità: il supporto per questo tier sta arrivando su più piattaforme.

Gli utenti, infatti, nelle ultime ore hanno notato l'attivazione del nuovo abbonamento anche su Apple TV e Netflix, interpellata da TechCrunch, ha confermato che il piano con le pubblicità è finalmente disponibile anche sulla set-top-box dell'azienda di Cupertino. L'adozione del nuovo piano è stata lenta, tanto è vero che all'appello mancano ancora piattaforme di rilievo come: Chromecast, Chromecast Ultra, PlayStation 3 e l'app Netflix per Windows.

Il piano base con pubblicità garantisce la visione dei contenuti di Netflix al prezzo di 5.49€ al mese. La qualità è limitata alla versione HD (720p) e le pubblicità hanno una durata di 15 o 30 secondi, inserite prima e durante la riproduzione di serie e film per una media di 4-5 minuti di interruzioni pubblicitarie all’ora.

In questi giorni si è parlato molto anche di una delle nuove funzioni probabilmente in arrivo sul servizio di streaming multimediale: nell'app di Netflix infatti sono stati ritrovati chiari riferimenti all'utilizzo degli smartphone come controller per i videogiochi in TV.

