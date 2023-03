Motorola RAZR 2023 paparazzato: ecco la prima immagine dal vivo

Il settore degli smartphone pieghevoli si sta ampliando sempre di più ed oltre ai modelli in formato tablet ormai stanno prendendo piede soprattutto i terminali a conchiglia. Tra i più attesi di quest'anno troviamo il nuovo dispositivo targato Motorola, ora protagonista di una serie di immagini render leak che ne svela il design: ecco come dovrebbe essere fatto Moto RAZR 2023!

Aggiornamento 10/03: in rete è emersa la prima foto reale di Motorola RAZR 2023 in una inedita colorazione bicolore rossa e nera. Trovate tutte le informazioni all'interno dell'articolo.

Motorola RAZR 2023 nelle prime immagini leak: ecco come dovrebbe essere

Il futuro flip phone di Motorola torna a far parlare di sé e questa volta per un buon motivo. La guerra dei display esterni non è ancora cominciata ma è nell'aria: OPPO Find N2 Flip è arrivato con lo schermo esterno più ampio sulla piazza (3,26″) e pare che anche il prossimo Samsung Galaxy Z Flip 5 farà sul serio. Tuttavia sempre che avremo un player decisamente agguerrito, ossia Moto RAZR 2023.

Le prime immagini leak del prossimo flagship pieghevole di Motorola mostrato un design simile a quello della generazione attuale ma con una grande novità, ossia un display esterno colossale. La metà inferiore del terminale ospita una scocca in vetro opaco con il logo del brand e quello della serie RAZR.

La parte superiore, invece, presenta uno scherno di grandi dimensioni che sembra coprire tutta la superficie. L'attuale RAZR 2022 offre grande liberà di utilizzo dello schermo esterno; avere un pannello più ampio renderà ancora più utile e pratico sfruttare le app con il telefono chiuso.

Aggiornamento 10/03: prima foto reale

In rete è emersa la prima foto reale del dispositivo che viene ritratto per la prima volta in una inedita colorazione rossa e nera, con finitura opaca per quanto riguarda il lato inferiore e totalmente lucida per la parte superiore.

Nella foto possiamo anche ammirare la cerniera e la doppia fotocamera affiancata dal flash LED, oltre al branding con il logo Motorola e Razr. Vi ricordiamo che il nuovo smartphone pieghevole è atteso nel mese di giugno.

